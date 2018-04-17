Жители Шарьи устроили борьбу за годовой запас пельменей

Шарье с размахом отметили день русского пельменя, узнал KOSTROMA.TODAY. Участники праздника боролись за главный приз — годовой запас пельменей.

Мероприятие уже стало в Шарье традицией. Праздник здесь отмечают в третий раз.

Как пишет газета «Ветлужский край», выиграть 10 килограммов вкусного продукта мечтали десятки шарьинцев.

Участникам конкурса нужно было принять участие в интеллектуальной викторине, спортивном состязании — попасть пельменем в цель и даже в сборке мясорубки на скорость.

В итоге обладательницей годового запаса пельменей стала местная шарьинка Наталья Комлева. Ей остается только пожелать приятного аппетита.