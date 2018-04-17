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Жители Шарьи устроили борьбу за годовой запас пельменей
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Жители Шарьи устроили борьбу за годовой запас пельменей 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Шарье с размахом отметили день русского пельменя, узнал KOSTROMA.TODAY. Участники праздника боролись за главный приз — годовой запас пельменей.
Мероприятие уже стало в Шарье традицией. Праздник здесь отмечают в третий раз.
Как пишет газета «Ветлужский край», выиграть 10 килограммов вкусного продукта мечтали десятки шарьинцев.
Участникам конкурса нужно было принять участие в интеллектуальной викторине, спортивном состязании — попасть пельменем в цель и даже в сборке мясорубки на скорость.
В итоге обладательницей годового запаса пельменей стала местная шарьинка Наталья Комлева. Ей остается только пожелать приятного аппетита.
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