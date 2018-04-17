Из резервного фонда губернатора выделены средства на покупку жилья Героя РФ

Постановлением губернатора Самарской области об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда губернатора Герою Российской Федерации , участнику Афганской и Первой чеченской войн, Григорию Кириченко и его семье окажут материальную помощь на приобретение жилья. Единовременная социальная выплата составит 3 600 000 рублей.

Для справки.

Григорий Кириченко родился в 1954 году в Ворошиловградской области (ныне Луганская), является участником Афганской войны (1979-1989), участник Первой чеченской войны, Герой Российской Федерации. Старший техник первой роты 81 гвардейского мотострелкового полка 90 гвардейской танковой дивизии второйй гвардейской танковой армии Приволжского военного округа, старший прапорщик.

В 1972 году призван в Советскую Армию. Срочную службу проходил сержантом в танковых войсках в Чехословакии. По окончании срочной службы остался в армии. 1980—1988 Участник боевых действий в Демократической республике Афганистан . Участвовал в проводке автоколонн с боеприпасами, продовольствием.

В 1988 — 1992 гг. в звании старшего прапорщика продолжал службу в учебном центре боевой подготовки, обучал военному делу афганцев, в том числе личную гвардию президента Афганистана Наджибуллы.

В 1992 — 1994 гг. после вывода советских войск и распада СССР служил в армии Узбекистана . Во время гражданской войны в Таджикистане с оружием в руках защищал русское население. В 1994 году уехал в Россию.

С июня 1994 года продолжил службу старшим техником роты 81 гвардейского мотострелкового полка 90 гвардейской танковой дивизии Приволжского военного округа, расквартированного в поселке Рощинский Волжского района Самарской области.

В середине декабря 1994 года полк был направлен на Северный Кавказ.

В ночь на 1 января 1995 года участвовал в составе полка в штурме Грозного . Вошедшая в город колонна попала в засаду. Замыкающей в колонне шла боевая машина пехоты техпомощи Кириченко. Кириченко загнал БМП в ближайший двор, занял место наводчика и самостоятельно уничтожил пулеметную точку в доме напротив, до этого ведшую интенсивный огонь.

Затем погрузил на борт первых пятерых раненых, отвёз их в медсанбат и вернулся в бой. Под огнём противника сделал несколько рейсов в город вместе с механиком-водителем Юрием Бажайкиным и сержантом-медиком Виктором. В десантном отсеке БМП вывез в общей сложности 68 раненых солдат и офицеров своего полка и 131-й Майкопской бригады, в том числе тяжело раненого командира полка полковника Ярославцева. По приказу исполняющего обязанности командира полка подполковника И. В. Станкевича проводил колонны к Дворцу. Кроме того, экипаж вывез с поля боя 28 павших бойцов и офицеров.

2 января был тяжело ранен в руку и попал в медсанбат. При этом БМП, на которой его доставили к позициям федеральных сил, на обратном пути сгорела.

С 1996 года старший прапорщик Кириченко в отставке. Проживает в Самарской области.

Награды:

Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга старшему прапорщику Кириченко Григорию Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Также награжден медалями «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», медалями «За безупречную службу» различной степени.