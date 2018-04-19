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Николай Любимов высоко оценил работу рязанского правительства и депутатов
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Николай Любимов высоко оценил работу рязанского правительства и депутатов 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
18 апреля губернатор Николай Любимов подвел итоги работы рязанского правительства и депутатов областной Думы, сообщает пресс-служба облправительства.
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