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Макрон заявил, что политические разногласия в Европе напоминают гражданскую войну
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Макрон заявил, что политические разногласия в Европе напоминают гражданскую войну 

RT на русском 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе происходит некая «гражданская война» между либеральной демократией и авторитаризмом.
Отмечается, что Макрон призвал противостоять «сладкозвучной песне» популизма.
«Кажется, что существует какая-то европейская гражданская война, в которой наши различия и иногда наш национальный эгоизм являются более важными, чем представление единого лица миру», — цитирует Макрона The Local.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ближайшие годы будут решающими в вопросе сохранения единства Европейского союза.
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