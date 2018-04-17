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Во дворе на улице 800-летия Москвы залатали дорожные ямы
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Во дворе на улице 800-летия Москвы залатали дорожные ямы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
У дома 3, корп. 2 по улице 800-летия Москвы залатали дорожные ямы. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля.
«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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