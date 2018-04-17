Самые красивые мосты столицы

Москве больше 80 мостов, а скоро появится еще 17. Строительство одного из них — Крылатского — уже вышло на финишную прямую. Многие мосты — настоящие произведения искусства, которыми нельзя не восхищаться.

24 апреля откроется летняя навигация по Москве-реке. Пассажиры прогулочных теплоходов, следуя по экскурсионным маршрутам, в числе прочих достопримечательностей смогут увидеть Киевский, Крымский и Новоспасский мосты.

В мире множество необычных и странных мостов, но высота полета архитектурной и дизайнерской мысли этих — просто поражает.

Один из самых необычных — Магдебургский мост-акведук в Германии . Суда проходят и под ним, и по нему. Его длина 918 метров — это самый большой водный мост в Европе.

Если все остальные мосты проходят над водой, то мост Моисея, построенный при реконструкции форта XVII века, погружен в воду, которая «расступается» перед пешеходами.

Проезжающие по виадуку Мийо во Франции могут почувствовать себя пилотами самолета. Этот мост выше Эйфелевой башни — 341 метр, и облака порой спускаются ниже пролетов.