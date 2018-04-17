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Самые красивые мосты столицы
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Самые красивые мосты столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве больше 80 мостов, а скоро появится еще 17. Строительство одного из них — Крылатского — уже вышло на финишную прямую. Многие мосты — настоящие произведения искусства, которыми нельзя не восхищаться.
24 апреля откроется летняя навигация по Москве-реке. Пассажиры прогулочных теплоходов, следуя по экскурсионным маршрутам, в числе прочих достопримечательностей смогут увидеть Киевский, Крымский и Новоспасский мосты.
В мире множество необычных и странных мостов, но высота полета архитектурной и дизайнерской мысли этих — просто поражает.
Один из самых необычных — Магдебургский мост-акведук в Германии. Суда проходят и под ним, и по нему. Его длина 918 метров — это самый большой водный мост в Европе.
Если все остальные мосты проходят над водой, то мост Моисея, построенный при реконструкции форта XVII века, погружен в воду, которая «расступается» перед пешеходами.
Проезжающие по виадуку Мийо во Франции могут почувствовать себя пилотами самолета. Этот мост выше Эйфелевой башни — 341 метр, и облака порой спускаются ниже пролетов.
На самом древнем мосту Флоренции — Понте-Веккьо, построенном в 1345 году, — стоят жилые дома. А на центральном пролете находится открытая смотровая площадка.
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