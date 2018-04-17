Патриарх Кирилл поздравил «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем

Глава РПЦ подчеркнул, что еженедельник сохраняет репутацию достоверного и надежного источника информации

«Четыре десятилетия — срок небольшой, но за эти годы благодаря усилиям творческого коллектива еженедельник обрел популярность, занял достойное место в русскоязычном медийном пространстве, — говорится в тексте поздравительной телеграммы. — Отрадно отметить, что в условиях, когда многие СМИ подчас тиражируют непроверенные факты и легковесные аргументы, «АиФ» сохраняет репутацию достоверного и надежного источника информации».

Патриарх Кирилл также выразил особую благодарность редакции за регулярное освещение деятельности Русской православной церкви и пожелал коллективу и читателям еженедельника «крепости сил, помощи Божией, вдохновения и успехов в дальнейших трудах».