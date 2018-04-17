В Хабаровске выбрали место для строительства экстрим-парка

Парк для экстремальных видов спорта в Хабаровске построят на «Ореховой сопке». Соответствующий выбор местоположения парка был сделан ввиду того, что рельеф территории подходит для создания горнолыжных трасс. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

Интерес к созданию экстрим-парка в городе на Дальнем Востоке уже проявили трое инвесторов. Примерная стоимость строительства объекта оценивается в 100 млн рублей.

«К нам поступало и поступает множество обращений от граждан, общественных организаций по поводу развития в городе экстремальных видов спорта. А территория «Ореховой сопки», на наш взгляд, идеально подходит для этого», — сообщили изданию в администрации Хабаровска.