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В Хабаровске выбрали место для строительства экстрим-парка
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В Хабаровске выбрали место для строительства экстрим-парка 

Rambler News Service 1 час назад
Парк для экстремальных видов спорта в Хабаровске построят на «Ореховой сопке». Соответствующий выбор местоположения парка был сделан ввиду того, что рельеф территории подходит для создания горнолыжных трасс. Об этом сообщает «Восток-Медиа».
Интерес к созданию экстрим-парка в городе на Дальнем Востоке уже проявили трое инвесторов. Примерная стоимость строительства объекта оценивается в 100 млн рублей.
«К нам поступало и поступает множество обращений от граждан, общественных организаций по поводу развития в городе экстремальных видов спорта. А территория «Ореховой сопки», на наш взгляд, идеально подходит для этого», — сообщили изданию в администрации Хабаровска.
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