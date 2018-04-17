Решена проблема большого носа

У поклонников мейкапа появился новый тренд: они начали раскрашивать свои носы и приклеивать к ним украшения. Об этом сообщает The Sun.

Десятки бьюти-блогеров опубликовали в Instagram селфи с цветами, блестками, молниями, фруктами и другими изображениями на носу или переносице.

Некоторые из них рисовали яичницу с разбитым на кончике носа желтком.

«Нос — это отличный холст для рисования, он может полностью изменить внешность. Несмотря на то, что он расположен в центре лица, мы почему-то всегда обделяли его косметикой. Рисунки украсят нос любого размера и формы», — прокомментировала визажистка Эшли Саммер.