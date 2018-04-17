Решена проблема большого носа 

У поклонников мейкапа появился новый тренд: они начали раскрашивать свои носы и приклеивать к ним украшения. Об этом сообщает The Sun.
Десятки бьюти-блогеров опубликовали в Instagram селфи с цветами, блестками, молниями, фруктами и другими изображениями на носу или переносице.
Некоторые из них рисовали яичницу с разбитым на кончике носа желтком.
«Нос — это отличный холст для рисования, он может полностью изменить внешность. Несмотря на то, что он расположен в центре лица, мы почему-то всегда обделяли его косметикой. Рисунки украсят нос любого размера и формы», — прокомментировала визажистка Эшли Саммер.
В апреле визажистка и бьюти-блогер Закия Серрух Вахби (Zakia Serroukh Wahbi) из Кувейта задала новый тренд — дизайн бровей в виде кардиограммы. Такой формы можно достичь, если использовать подводку и клей. По словам Вахби, чтобы сделать бровь похожей на линию сердцебиения, необходимо удалить одну ее половину с помощью клея для создания гладкой поверхности, а затем нарисовать зигзагообразное продолжение лайнером сверху.