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Родильный дом ГКБ №52 Щукина поучаствовал в фестивале роддомов
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Родильный дом ГКБ №52 Щукина поучаствовал в фестивале роддомов 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В выставочном зале Новотеля Москва Сити прошел фестиваль роддомов, в котором принял участие родильный дом горбольницы № 52 района Щукино.
На стенде работали сотрудники различных подразделений больницы и за время работы фестиваля проконсультировали порядка 200 будущих мам, супружеских пар и членов их семей.
— Посетители смогли получить исчерпывающую информацию о том, как проходят роды в нашем роддоме по полису ОМС, как можно решить любые проблемы во время беременности с помощью врачей многопрофильного стационара, а также узнать о платных услугах родильного дома. Были и сюрпризы: мы разыграли в лотерею сертификаты на одноместное пребывание в палате послеродового отделения, право на профессиональную фотосессию и видеосъемку при выписке, фотосессию в родах, а также курсы лечебной гимнастики для беременных, — сообщили в пресс-службе ГКБ № 52.
Ожидающих прибавления в семье ориентировали, успокаивали и приободряли ведущие специалисты родильного дома ГКБ № 52, а также сотрудники, которые организационно помогают на всех этапах получения медицинской помощи. (ео)
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