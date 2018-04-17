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Администрация Керчи разбирается со сносом лодочных гаражей
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Администрация Керчи разбирается со сносом лодочных гаражей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава администрации города Керчи Сергей Бороздин провел встречу с представителями кооператива «Лодочный причал №239 „Пролив“». Межведомственная комиссия при Совете министров РК внесла лодочные гаражи кооператива в список самовольных построек. По словам людей, объединение было сформировано еще в 1967 году и все земельные участки используются по назначению. Первый заместитель главы администрации Сергей Шимко провел выездное собрание с активом кооператива «Лодочный причал №239» Пролив"».
Главной целью осмотра строений, входящих в состав кооператива, стала оценка юридической и экономической составляющей, а так же безопасность застройки территории.
Управлению муниципального контроля поручено проверить наличие необходимых документов на собственность у владельцев гаражей и собрать документы, чётко определяющие границы кооператива. Предварительное решение о сносе принято, но задача администрации разобраться с правовой составляющей данной проблемы и постараться отложить снос зданий до получения чётких ответов на все возникшие вопросы.
Ранее Сергей Бороздин в эфире НСН рассказал о том, какие изменения ждут Керчь к 2020 году.
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