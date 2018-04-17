Минздрав Украины разрешил наркоманам использовать в 50 раз больше кокаина

Эксперт: «Чиновник, не законно занимая свой пост, издает приказ, который существенным образом меняет ситуацию с оборотом наркотиков в стране. И это проблема»

Минздрав Украины под руководством и.о.министра Ульяны Супрун, которую в народе иначе, как «доктор Смерть» не зовут, фактически предложил легализовать наркотики в стране. В ведомственный приказ № 188 предложено внести изменения, существенно увеличивающие долю «не криминального» хранения наркотиков. Например, легальный объем хранения кокаина предлагается увеличить аж в 50 раз. Общественники Украины бьют в набат, заявляя, что Супрун желает превратить страну в рассадник наркомании и наркодиллерства.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, врач — волонтер, работавшая на Майдане Ольга Богомолец уже обратилась к Кабмину с запросом и выложила обращение в сеть с требованием не допустить реализации этих задумок Минздрава. «Мной инициирован сбор подписей с обращением к Кабмину и премьер-министру Гройсману, чтобы не допустить подписания изменений предложенных Минздравом к постановлению 188, которая предлагает практически легализировать оборот наркотиков и освободить от криминальной ответственности тех, кто будет иметь при себе 50 доз кокаина, 60 доз героина, не буду перечислять все остальное. На сегодняшний день, по данным гражданских организаций, в Украине около одного миллиона наркозависимых людей. В мире их уже более 300 миллионов. И реформировать отрасль охраны здоровья через декриминализацию и легализацию наркотиков — это преступление перед нацией и народом. За инициативой МОЗ идет практически легализация работы наркодилеров. И вместо того, чтобы заботиться о жизни и здоровье украинских граждан, МОЗ и временно исполняющая обязанности, фактически занимаются разрушением здоровья украинской нации» — сообщила она на специально созванном брифинге. При этом Богомолец напомнила, что с подачи Ульяны Супрун в стране сорвана вакцинация от опасных заболеваний, отменена флюорография и проверка на онкозаболевания на ранней стадии. Такое впечатление, что «волонтерка из Мичигана» (кем и является Ульяна Супрун) выполняет заказ на зачистку Украины от «лишних людей». Теперь к этому добавляется еще и фактическое разрешение на торговлю наркотиками.

Ведь согласно нововведениям Минздрава предлагается увеличить легальный объем хранения кокаина в 50 раз — с 0,02 грамма до 1 грамма (это, примерно, 7 доз). Норма хранения героина возрастет в 60 раз — с 0,005 грамм до 0,3 грамм., ацетилированного опия — в 200 раз (с 0,005 грамм до 1 грамма), марихуаны — в 5 раз (с 5 до 25 граммов). То есть наркодиллеры теперь спокойно смогут разносить наркоту, не опасаясь задержания. А у наркозависимых не будет проблем с приобретением нужного количества доз. Зачем глава медицинского ведомства Украины принимает такие решения, «КВ» рассказал политолог Ростислав Ищенко

Я думаю, Ольга Богомолец не совсем права, потому что если бы Супрун хотела легализовать наркоторговлю в стране, тогда она просто внесла бы в Раду соответствующий законопроект, который разрешал бы, как в Голландии , например, курнуть «косяшок» и так далее. В этом законе было бы определено, что считается легальным наркотиком, что — не легальным. А Супрун своим приказом разрешает хранить энное количество наркотических веществ, которых хватит на несколько доз. По большому счету, она просто облегчает существование наркоманам. Это находится в общей западной парадигме. Кто-то считает, что безнадежно больных нужно лечить, а кто-то, что их нужно убивать. Поэтому в некоторых странах разрешена эвтаназия. В одних странах считают, что пусть наркоманы употребляют наркотиков, сколько влезет, в других странах полагают, что их лечить надо… Но по -моему, здесь не столько важно, что она придерживается каких-то взглядов в медицине, а то обстоятельство, что Супрун вводит эти нормы своим приказом. Это, по сути, волюнтаристское решение одного человека. И более того, Супрун — незаконно занимает должность исполняющего обязанности министра здравоохранения, поскольку, по украинской Конституции, находится в должности и.о.министра можно не более трех месяцев. А Супрун уже, если не ошибаюсь, более двух лет исполняет эти обязанности. Таким образом, чиновник, не законно занимая свой пост, издает приказ, который существенным образом меняет ситуацию с оборотом наркотиков в стране. А вот это уже проблема.

А почему Кабинет министров не возразит против волюнтаристских действий и.о. Супрун?

-Очевидно, потому, что за спиною Супрун стоит достаточно серьезное фармацевтическое лобби. Причем — не с украинскими корнями. Для того, чтобы такую, не совсем адекватную девушку с полумедицинским образованием, посадить на должность исполняющего обязанности министра, нужен крепкий тыл. Причем, заметьте, ее до сих пор не утвердили министром. То есть, местная правящая элита сопротивлялась, как могла. Но тем не менее, в должности и.о. ее продолжают держать. Это значит, у нее есть серьезная поддержка. За ее спиной стоят очень серьезные деньги и политическое влияние. Все действия, которые предпринимает Супрун — не случайны. И направлены на обеспечение максимальной доли прибыли определенному количеству иностранных фармацевтических компаний. Если помните, два года назад был скандал по поводу того, что не были закуплены необходимые лекарства, поскольку Минздрав заблокировал все тендеры. Потому что в этих тендерах побеждал не тот, кто надо. А затем стали закупать всё, у кого положено.