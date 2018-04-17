Ещё
В конце апреля схему движения изменят сразу несколько тюменских автобусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Telegram обжаловал решение о блокировке
Telegram обжаловал решение о блокировке

В конце апреля схему движения изменят сразу несколько тюменских автобусов 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В конце апреля в Тюмени изменят свои схемы движения сразу несколько городских маршрутов. В частности это касается автобусов №13, №54, №47 и №98.
— По измененной схеме 13-й маршрут начнет ходить с 29 апреля. Он продлевается до конечного остановочного пункта «ул. Прокопия Артамонова». Из прежней схемы движения исключаются остановки на улице Широтной в направлении улицы Мельникайте: «ТЦ „Широтный“, „V мкр. “, „ул. Н. Федорова“, „проезд 9 Мая“, „VI мкр. “, а также „III мкр. “ (в сторону ул. Широтной)., — сообщают в МКУ „Тюменьгортранс“, — Автобусы будут курсировать по улицам Широтной, Монтажников, а/д Тюмень — Боровский — Богандинский и улице Дмитрия Менделеева. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты „мкр. Тюменский“, „МЖК“, „Театр „Ангажемент“ (в сторону ул. Монтажников), „ЖК „Юбилейный“, „мкр. Суходольский“, „мкр. Видный“ (в сторону а/д Тюмень — Боровский — Богандинский), „Микрорайон Ямальский 1“, „Торгово-развлекательный центр „Остров“ (в направлении ул. Пермякова), „ул. П. Артамонова“ при движении в сторону улицы Дмитрия Менделеева, „ул. Б. Опрокиднева“, „Школа № 92“, „ул. Д. Менделеева (в направлении ул. Мельникайте).
А вот из расписания маршрутов №47 и №98 уберут конечную остановку „Совмещенный мост“. До тех пор, пока на улице Мельникайте производятся ремонтные работы, эти автобусы будут ездить по улицам Харьковской, Одесской и 50 лет Октября. Сесть в общественный транспорт можно будет на следующих остановках: „ул. Одесская“, „з-д Приборостроительный“, „Детская поликлиника № 2“.
Ранее промежуточный остановочный пункт „Совмещенный мост“ исключился из схем движения других маршрутов — №№ 5, 29, 44, 45, 46, 76.
Также с 29 апреля автобус №54 начнет ездить до остановки „ЖК Звездный городок“.
— Движение этого маршрута будет организовано по улицам Мельникайте (через Совмещенный мост) и Дружбы. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: „парк им. Гагарина“, „Больница“, „Школа № 48“, „Аптека“, „ул. Мусоргского“, „поворот на автобазу № 100“ в прямом и обратном направлениях, а также остановка „Совмещенный мост“ при движении в сторону улицы Харьковской. Из прежней схемы движения исключается конечный остановочный пункт „Совмещенный мост“, — пояснили в ведомстве.
Уточнить расписание интересующих маршрутов можно в информационно-справочной службе МКУ „Тюменьгортранс“ 8-800-250-0722.
72.ru: последние новости
Потоп в ЖК «Комарово»: талая вода затекает автобусы и глушит машины Спилить или оставить: разбираемся, почему деревья во дворах Тюмени обрезают под пеньки Получили диплом, устраивали концерты: сравниваем свежие фото тюменцев с их портретами 6-летней давности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой89
МЧС обратилось к москвичам10
Украинский космос оказался под угрозой из-за США251
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО547
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение