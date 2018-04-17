В конце апреля схему движения изменят сразу несколько тюменских автобусов

В конце апреля в Тюмени изменят свои схемы движения сразу несколько городских маршрутов. В частности это касается автобусов №13, №54, №47 и №98.

— По измененной схеме 13-й маршрут начнет ходить с 29 апреля. Он продлевается до конечного остановочного пункта «ул. Прокопия Артамонова». Из прежней схемы движения исключаются остановки на улице Широтной в направлении улицы Мельникайте: «ТЦ „Широтный“, „V мкр. “, „ул. Н. Федорова“, „проезд 9 Мая“, „VI мкр. “, а также „III мкр. “ (в сторону ул. Широтной)., — сообщают в МКУ „Тюменьгортранс“, — Автобусы будут курсировать по улицам Широтной, Монтажников, а/д Тюмень — Боровский — Богандинский и улице Дмитрия Менделеева. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты „мкр. Тюменский“, „МЖК“, „Театр „Ангажемент“ (в сторону ул. Монтажников), „ЖК „Юбилейный“, „мкр. Суходольский“, „мкр. Видный“ (в сторону а/д Тюмень — Боровский — Богандинский), „Микрорайон Ямальский 1“, „Торгово-развлекательный центр „Остров“ (в направлении ул. Пермякова), „ул. П. Артамонова“ при движении в сторону улицы Дмитрия Менделеева, „ул. Б. Опрокиднева“, „Школа № 92“, „ул. Д. Менделеева (в направлении ул. Мельникайте).

А вот из расписания маршрутов №47 и №98 уберут конечную остановку „Совмещенный мост“. До тех пор, пока на улице Мельникайте производятся ремонтные работы, эти автобусы будут ездить по улицам Харьковской, Одесской и 50 лет Октября. Сесть в общественный транспорт можно будет на следующих остановках: „ул. Одесская“, „з-д Приборостроительный“, „Детская поликлиника № 2“.

Ранее промежуточный остановочный пункт „Совмещенный мост“ исключился из схем движения других маршрутов — №№ 5, 29, 44, 45, 46, 76.

Также с 29 апреля автобус №54 начнет ездить до остановки „ЖК Звездный городок“.

— Движение этого маршрута будет организовано по улицам Мельникайте (через Совмещенный мост) и Дружбы. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: „парк им. Гагарина“, „Больница“, „Школа № 48“, „Аптека“, „ул. Мусоргского“, „поворот на автобазу № 100“ в прямом и обратном направлениях, а также остановка „Совмещенный мост“ при движении в сторону улицы Харьковской. Из прежней схемы движения исключается конечный остановочный пункт „Совмещенный мост“, — пояснили в ведомстве.

Уточнить расписание интересующих маршрутов можно в информационно-справочной службе МКУ „Тюменьгортранс“ 8-800-250-0722.