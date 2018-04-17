«Гурман» уходит из Верхних Печер в Нижнем Новгороде

Арбитражный суд Нижегородской области признал строения «Гурмана» на улице Верхне-Печерской в Нижнем Новгороде самовольными и обязал освободить участок. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Также суд постановил привести земелю в пригодное для дальнейшего использования состояние. Заседание о данному иску состоялось 17 апреля.

ООО «Гурман» планировало построить в Верхних Печерах магазин товаров первой необходимости, кафе и пункт ремонта бытовой техники. Компания долго затягивала со строительством, из-за чего у нее образовалась задолженность по оплате платежей, предусмотренных соглашением об инвестпроекте. Кроме того, местные жители протестовали против стройки и вырубки деревьев.

В связи с этим министерство отказалось от договора аренды в одностороннем порядке, но, несмотря на это, «Гурман» начал строительство.

Ранее сообщалось, суд постановил закрыть магазин «Пятерочка» в Нижнем Новгороде.