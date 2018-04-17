Генпрокуратура считает недостаточными меры против «групп смерти» в интернете

"Проведенный анализ показал необходимость совершенствования действующей системы защиты детей от негативного контента в сети интернет. Об этом свидетельствует ряд совершенных в 2016-2017 годах самоубийств детьми, вовлеченными в «группы смерти» в социальных сетях ("Синий кит", «Тихий дом», «Море китов» и иные)", — говорится в докладе. Склонение к совершению суицида и попытки его совершения участниками таких групп зарегистрированы более чем в десятке регионов — в Удмуртии , Краснодарском и Красноярском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Калининградской областях, Москве.

В докладе отмечается, что вопреки Национальной стратегии действий в интересах детей и Концепции информационной безопасности детей «федеральными органами государственной власти не принимается должных мер по выявлению в интернет-пространстве информации, провоцирующей несовершеннолетних к самоповреждениям и самоубийству». Роспотребнадзор при принятии решений для включения интернет-страниц в реестр запрещенных сайтов и Роскомнадзор при блокировке адресов не соблюдают сроки блокировки такой информации.

"Так, только по инициативе прокуроров в Волгоградской области Роскомнадзором во внесудебном порядке заблокировано более 200 сообщений, содержащих вредоносную для детей информацию, — отмечается в докладе. — По обращениям, направленным прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа по результатам мониторинга сети интернет Роспотребнадзором принято 30 решений о блокировании информации о способах совершения самоубийств".

Министру связи и массовых коммуникаций РФ направлена информация о необходимости дополнительных мер по пресечению распространения информации, побуждающей детей к суициду.