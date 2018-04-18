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Чайка: Меры по защите детей от вредной информации нуждаются в доработке
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Чайка: Меры по защите детей от вредной информации нуждаются в доработке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Генпрокуратура предложила министерству связи и массовых коммуникаций разработать дополнительные меры защиты несовершеннолетних от вредоносной информации в интернете. ОБ этом заявил сегодня глава ведомства Юрий Чайка в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации о состоянии законности правопорядка в РФ.
Особое беспокойство Генпрокуратуры, по его словам, вызвали участившиеся случаи самоубийств среди несовершеннолетних, в том числе связанных с участием детей в тематических интернет-сообществах.
"Генеральной прокуратурой министру связи предложено разработать дополнительные механизмы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента в интернете", — сказал Чайка.
О необходимости совершенствования действующей системы защиты детей от негативного контента в сети свидетельствуют данные анализа, проведенного Генпрокуратурой, в первую очередь — ряд совершенных в 2016-2017 годах самоубийств детьми, вовлеченными в «группы смерти» в социальных сетях.
Склонение к совершению суицида и попытки его совершения участниками «групп смерти» зарегистрированы в Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Калининградской областях, г. Москве и других регионах, говорится в докладе генпрокурора, направленном в Совет Федерации.
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