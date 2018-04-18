Чайка: Меры по защите детей от вредной информации нуждаются в доработке

Особое беспокойство Генпрокуратуры, по его словам, вызвали участившиеся случаи самоубийств среди несовершеннолетних, в том числе связанных с участием детей в тематических интернет-сообществах.

"Генеральной прокуратурой министру связи предложено разработать дополнительные механизмы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента в интернете", — сказал Чайка.

О необходимости совершенствования действующей системы защиты детей от негативного контента в сети свидетельствуют данные анализа, проведенного Генпрокуратурой, в первую очередь — ряд совершенных в 2016-2017 годах самоубийств детьми, вовлеченными в «группы смерти» в социальных сетях.