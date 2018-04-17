В 2017 году в связи с утратой доверия уволили пять чиновников

По словам прокурора отдела по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Елены Морозовой, нарушений «по незнанию», допущенных при подаче деклараций, стало в разы меньше, что говорит о том, что чиновники выучили процедуру.

Но недочетов остается все равно очень много: из 1379 выявленных нарушений 1294 так или иначе связаны с декларациями о доходах. Остальные — с конфликтом интересов, участии в предпринимательской деятельности и так далее.

Чаще всего проштрафившихся привлекают в дисциплинарной ответственности. В 2017 г. «не посчастливилось» 476 муниципальным и 455 федеральным государственным служащим. А пятерых и вовсе уволили.

Двое из них — это консультанты отдела дошкольного образования департамента образования городской администрации. Напомним, речь идет об Александре Антонове и Светлане Зелениной, которые являются фигурантами громкого уголовного дела о сборе «дани» с детских садов. Расследование дела Зеленина уже окончено, ему вменяют 13 эпизодов мошенничества на общую сумму около миллиона рублей.

Уволен по статье был также заместитель главы сельского поселения Лопатино Волжского района: вместо того, чтобы сообщить, «куда следует», о том, что ему предлагают взятку, он ее взял. Поэтому попал под уголовную статью и был уволен.

Обошло уголовное преследование бывшего специалиста администрации Петра-Дубравы Волжского района, который являлся директором и единственным учредителем двух фирм.

Не решена судьба сотрудницы налоговой службы из Тольятти , которая передала знакомым уставные документы на некое юрлицо, на основании которых произошла смена власти в дачном кооперативе. Женщину уволили, справедливость в среде дачников восстановили, но будет ли у этой истории уголовное продолжение, пока не ясно.