Ещё
В 2017 году в связи с утратой доверия уволили пять чиновников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Telegram обжаловал решение о блокировке
Telegram обжаловал решение о блокировке

В 2017 году в связи с утратой доверия уволили пять чиновников 

Волга Ньюс 1 час назад
По словам прокурора отдела по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Елены Морозовой, нарушений «по незнанию», допущенных при подаче деклараций, стало в разы меньше, что говорит о том, что чиновники выучили процедуру.
Но недочетов остается все равно очень много: из 1379 выявленных нарушений 1294 так или иначе связаны с декларациями о доходах. Остальные — с конфликтом интересов, участии в предпринимательской деятельности и так далее.
Чаще всего проштрафившихся привлекают в дисциплинарной ответственности. В 2017 г. «не посчастливилось» 476 муниципальным и 455 федеральным государственным служащим. А пятерых и вовсе уволили.
Двое из них — это консультанты отдела дошкольного образования департамента образования городской администрации. Напомним, речь идет об Александре Антонове и Светлане Зелениной, которые являются фигурантами громкого уголовного дела о сборе «дани» с детских садов. Расследование дела Зеленина уже окончено, ему вменяют 13 эпизодов мошенничества на общую сумму около миллиона рублей.
Уволен по статье был также заместитель главы сельского поселения Лопатино Волжского района: вместо того, чтобы сообщить, «куда следует», о том, что ему предлагают взятку, он ее взял. Поэтому попал под уголовную статью и был уволен.
Обошло уголовное преследование бывшего специалиста администрации Петра-Дубравы Волжского района, который являлся директором и единственным учредителем двух фирм.
Не решена судьба сотрудницы налоговой службы из Тольятти, которая передала знакомым уставные документы на некое юрлицо, на основании которых произошла смена власти в дачном кооперативе. Женщину уволили, справедливость в среде дачников восстановили, но будет ли у этой истории уголовное продолжение, пока не ясно.
Как сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции прокуратуры области Вадим Федорин, скоро нас могут ждать новые открытия: чиновники должны отчитаться о своих доходах до 30 апреля, после чего надзорное ведомство начнет проверять их правдивость. Всего декларации должны подать сотрудники примерно 60 различных ведомств.
Волга Ньюс: последние новости
По Волге напротив Самары несет оторвавшийся от берега дебаркадер В ТЦ "Амбар" эвакуировали людей, у здания много пожарных машин Из резервного фонда губернатора выделены средства на покупку жилья Герою РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой89
МЧС обратилось к москвичам10
Украинский космос оказался под угрозой из-за США251
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО547
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение