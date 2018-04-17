Минкавказ предложил до конца года выработать новые подходы к решению проблемы безработицы

ЕССЕНТУКИ, 17 апреля. / ТАСС /. Новые подходы по решению проблемы безработицы в регионах Северо-Кавказского федерального округа должны быть выработаны в течение 2018 года. Об этом на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в департаменте территориального развития ведомства в городе Ессентуки сообщил глава ведомства Лев Кузнецов

"С одной стороны, если брать уровень безработицы зарегистрированной, мы чуть-чуть снизили — с 3,2% до 3%. Но, если брать по международной методике, мы остались на той же планке. Те ресурсы и механизмы, которые были задействованы в решении этой проблемы, 2017 год показал, что исчерпаны. Особенно учитывая ту позитивную демографическую ситуацию, что у нас из года в год количество трудовых ресурсов увеличивается, нам необходимо в рамках 2018 года найти новые подходы", — сказал он.

По словам министра, новые подходы к снижению уровня безработицы должны затрагивать и систему образования «и общего, и средне-специального, и высшего, это и вызов бизнесу в рамках взаимодействия с системой образования». «Но, как мы и говорили, один из наших ключевых приоритетов в период демографического спада в стране… мы должны и обязаны быть поставщиком самого дорого капитала, которым мы обладаем — это человеческий капитал. Поэтому наша задача настроить совместно систему образования на то, чтобы подготовить высококвалифицированные кадры, способные решать сегодняшние задачи, стоящие перед развитием экономики и социальной сферы в целом, стоящие не только перед СКФО, но и в рамках РФ, особенно в тех регионах, где мы видим сегодня демографические показатели отрицательные», — добавил Кузнецов.