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В Совфеде рассказали о попытках вмешательства в выборы президента России
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В Совфеде рассказали о попытках вмешательства в выборы президента России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что во время выборов президента России в марте были зафиксированы тысячи попыток внешнего вмешательства в избирательную кампанию, передает РИА «Новости».
"Тысячи случаев (попыток внешнего вмешательства в выборы — "Газета.Ru"), они очень разные. Если все рассортировать, будет 10 групп примеров. Они разные, но все в конечном счете — попытки вмешательства", — сказал Климов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он отметил, что 12 иностранных СМИ, финансирующихся из-за рубежа, выпустили в период избирательной кампании материалы на русском языке, которые не соответствовали закону.
Ранее стала известна дата инаугурации Владимира Путина на пост президента России.
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