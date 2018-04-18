Следственные изоляторы необходимо разгрузить

Совет Федерации разработал закон, направленный на повышение роли прокуратуры в расследовании уголовных дел. А в Госдуме находится законопроект, предусматривающий беспрецедентные меры по противодействию коррупции.

О том, какие ещё меры предпринимает государство для укрепления законности и правопорядка, « Парламентской газете » рассказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

— Андрей Александрович, 18 апреля генпрокурор Юрий Чайка выступил в Совете Федерации с докладом, в котором отражены результаты работы в различных сферах общественных отношений. Какие направления деятельности органов прокуратуры в 2017 году можно обозначить как приоритетные?

— Одной из основных целей деятельности прокуратуры является защита прав и свобод граждан. Поэтому данному вопросу в докладе уделяется основное внимание. Наиболее уязвимыми и требующими в этой связи особой государственной поддержки являются социально-экономические права.

В этом направлении предпринимаются необходимые меры прокурорского реагирования, в частности, направленные на своевременное отслеживание всех негативных процессов в сфере трудовых правоотношений, в том числе при сокращении штатов, нарушении гарантий работников, задерживании заработной платы. Так, удалось погасить задолженность по заработной плате на сумму 26 млрд рублей, привлечь к административной ответственности 25 тыс. лиц, возбудить 1 тыс. уголовных дел.

На постоянной основе анализируется ситуация, связанная с соблюдением прав потребителей при установлении цен на продукты питания, жизненно необходимые лекарственные средства.

В центре особого внимания находятся вопросы соблюдения прав и интересов несовершеннолетних.

По материалам прокуроров к административной ответственности привлечены 26 тыс. лиц, возбуждено 2,6 тыс. уголовных дел.

В 2017 году органами прокуратуры были проведены масштабные проверки исполнения природоохранного законодательства. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 70 тыс. лиц, возбуждено 2 тыс. уголовных дел. Генеральной прокуратурой внесены представления министру природных ресурсов и экологии, руководителю Росприроднадзора.

Как следует из доклада, прокуроры ориентированы на активизацию надзорных мероприятий по защите участников долевого строительства жилья от недобросовестных застройщиков.

Эти и многие другие вопросы обсуждались в Совете Федерации при рассмотрении доклада генерального прокурора. Участие в его рассмотрении уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой позволило определить важные направления дальнейшей работы органов прокуратуры с точки зрения защиты прав граждан. Необходимо, чтобы те случаи нарушений, которые получили отражение в докладе уполномоченного по правам человека, стали предметом прокурорского реагирования.

Такой формат взаимодействия при рассмотрении доклада о состоянии законности и правопорядка позволит повысить эффективность системы внутригосударственной защиты прав граждан. Это не исключает необходимость принятия и других мер, нацеленных на качественные изменения в системе защиты прав и свобод граждан.

— Как вы оцениваете деятельность прокуратуры в сфере защиты прав граждан в уголовном процессе и при исполнении наказаний?

ФСИН России. — Доклад содержит достаточно подробную информацию о выполненных прокуратурой мероприятиях в этой сфере. От себя хочу добавить, что Совет Федерации поддерживает стремление Генеральной прокуратуры уменьшить число лиц, содержащихся в следственных изоляторах в ожидании суда. Прокуроры должны иметь возможность самостоятельно обращаться в суд с ходатайством об изменении или прекращении меры пресечения в виде заключения под стражу. Подобные меры поддерживаются уполномоченным по правам человека, Общественной палатой

Нашим комитетом совместно с представителями правоохранительных органов и учреждений науки разработан проект федерального закона, направленный на повышение роли прокуратуры в расследовании уголовных дел. Мы предпримем все необходимые усилия для скорейшего согласования законопроекта с федеральными органами исполнительной власти и профильными комитетами Государственной Думы.

Определённые проблемы в сфере исполнения наказаний были озвучены в ходе «правительственного часа» в июне 2017 года с участием министра юстиции и директора ФСИН России.

При этом прокуратура является основным органом, надзирающим за соблюдением прав граждан, находящихся в учреждениях системы исполнения наказаний. Важно отметить роль прокуроров в организации деятельности наблюдательных комиссий, вносящих большой вклад в обеспечение надлежащих условий содержания осуждённых, обвиняемых и подозреваемых.

— Какие ещё вопросы, затронутые в докладе, находятся на особом контроле?

— Помимо обозначенных вопросов, особое внимание уделено необходимости соблюдения законодательства по таким вопросам, как противодействие коррупции и деятельность «нежелательных организаций».

По данным Генеральной прокуратуры, за административные коррупционные правонарушения наложено более 1,3 млрд рублей штрафов. Возросло число инициированных прокурорами процедур контроля за соответствием расходов доходам. По их результатам в суды направлено исков на сумму 9,7 млрд рублей. Почти в 4 раза (с 34,1 млн до 134,9 млн рублей) возросла совокупная стоимость обращённого в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений о его приобретении на законные доходы. По результатам судебного разбирательства уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности обвинительные приговоры постановлены в отношении 12 тыс. подсудимых.

На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, предусматривающий беспрецедентные меры по противодействию коррупции. На особом контроле также находится деятельность «нежелательных организаций».

— Приведённые в докладе результаты работы прокуратуры свидетельствуют о том, что работа по принятию мер прокурорского реагирования на нарушения законности и правопорядка в целом отлажена. При этом вы обозначили необходимость существенных изменений в системе защиты прав граждан — повышение эффективности системы их внутригосударственной защиты. Чем обусловлена важность данных изменений и какие шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время?

Российский правопорядок, равно как и правовая система каждого государства, обладает своими особенностями. Такие особенности предопределяет наличие важных для суверенного государства конституционных ценностей.

Российская Федерация последовательно выступает за соблюдение норм международного права, выполнение международных обязательств.

И даже в тех случаях, когда международный орган по защите прав демонстрирует двойные стандарты, мы должны обеспечивать соблюдение прав российских граждан. В этой работе определяющими для законодателя и правоприменителя являются решения Конституционного суда.

Их исполнение является залогом стабильного развития российской государственности, сохранения конституционной идентичности. Данные мониторинга исполнения решений Конституционного суда подтверждают принятие в этой части необходимых мер.

Вместе с этим не менее важным шагом в этом направлении является своевременное принятие законодательных мер. В частности, принятие находящихся на рассмотрении Государственной Думы федеральных законов, направленных на повышение независимости и прозрачности правосудия, совершенствование процессуальных гарантий реализации прав. Актуальной также представляется необходимость создания дополнительных гарантий для реализации конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь.

Укрепление действующих в интересах российских граждан общественных институтов, финансирование которых является прозрачным, также является важным фактором эффективности правозащитной деятельности.

Согласованная работа всех государственных органов и общественных институтов по повышению эффективности системы внутригосударственной защиты прав граждан является одним из приоритетов нашей деятельности.