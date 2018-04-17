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Более сотни жителей Троицка присоединилось к акции «Тотальный диктант»
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Более сотни жителей Троицка присоединилось к акции «Тотальный диктант» 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории городского округа Троицк 14 апреля состоялась всероссийская акция «Тотальный диктант». К ней присоседилось свыше 100 человек.
— В этом году в городском округе работало сразу три площадки. Самыми популярными местами стали Дом ученых и Лицей Троицка. Отрадно, что с каждым разом количество участников увеличивается. Среди дикторов, которые читали текст, были журналист Юрий Абросов, диктор местного телевидения Алексей Моденов и руководитель Центра физкультуры и спорта Сергей Голубев, — уточнили в администрации городского округа.
Отметим, что свои знания по русскому языку проверили не только подростки, но люди старшего возраста.
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