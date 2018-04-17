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25-27 апреля в Пекине состоится 2-я сессия ПК ВСНП 13-го созыва
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25-27 апреля в Пекине состоится 2-я сессия ПК ВСНП 13-го созыва 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — С 25 по 27 апреля в Пекине пройдет 2-я сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 13-го созыва.
Такое решение было принято на 2-м заседании председателя и заместителей председателя ПК ВСНП 13-го созыва, которое состоялось сегодня в Доме народных собраний в Пекине под председательством председателя ПК ВСНП Ли Чжаньшу.
По предложению участников заседания, на предстоящей сессии будут рассмотрены проект закона о народных заседателях и проект закона о защите чести и достоинства павших героев, а также доклад Госсовета о состоянии окружающей среды КНР и выполнении задач по ее охране в 2017 году, доклад Госсовета о работе по созданию современной сельскохозяйственной системы и углублению аграрной структурной реформы в сфере предложения.
На сегодняшнем заседании были рассмотрены и приняты основные положения о работе ПК ВСНП и план о законодательной деятельности и работе в области контроля на 2018 год. -0-
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