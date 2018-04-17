Увеличение численности волков зафиксировали в Вологодской области 

Охотники безуспешно борются с волками в Вологодской области, численность которых остается на высоком уровне. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу правительства региона.
Наблюдается некоторое снижение численности лося — порядка 500 особей. Заметно увеличилась численность кабана, тетерева и рябчика. Отмечено увеличение численности волка. Несмотря на высокий уровень добычи хищника, по оценке его стало больше на 154 особи
вице-губернатор
Вологодской области Михаил Глазков.
Больше всего волков обнаружили в Чагодощенском, Вытегорском, Бабаевском, Бабушкинском, Кадуйском и Череповецком районах.
Житель деревни Кленово в Новой Москве встретил рядом с домом волчицу с ошейником. Мужчина без проблем поймал зверя и позвонил экологам.