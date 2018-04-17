Увеличение численности волков зафиксировали в Вологодской области

Охотники безуспешно борются с волками в Вологодской области , численность которых остается на высоком уровне. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу правительства региона.

Наблюдается некоторое снижение численности лося — порядка 500 особей. Заметно увеличилась численность кабана, тетерева и рябчика. Отмечено увеличение численности волка. Несмотря на высокий уровень добычи хищника, по оценке его стало больше на 154 особи

вице-губернатор

Вологодской области Михаил Глазков.

Больше всего волков обнаружили в Чагодощенском, Вытегорском, Бабаевском, Бабушкинском, Кадуйском и Череповецком районах.