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Нарьян-Мар закупит 16 тыс. саженцев для летнего благоустройства
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Нарьян-Мар закупит 16 тыс. саженцев для летнего благоустройства 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Чистый город» закупит 16 тыс. саженцев для благоустройства Нарьян-Мара. Это в полтора раза больше, чем в 2017 году, сообщила во вторник пресс-служба администрации столицы Ненецкого автономного округа.
"МБУ «Чистый город» объявило торги на поставку саженцев для благоустройства Нарьян-Мара. Предприятие закупит три вида однолетних декоративных растений — цинерария приморская, петуния, бархатцы. Всего 16 тыс. саженцев.
Этого количества саженцев хватит, чтобы озеленить газоны и клумбы общей площадью 354 кв. м", — говорится в сообщении.
Отмечается, что начальная цена контракта составляет 1 млн 440 тыс. рублей, аукцион состоится 27 апреля. Поставить саженцы победитель должен будет с 10 июня по 10 сентября. Посадка цветов начнется после установления в городе устойчивой теплой погоды. В 2017 году на улицах Нарьян-Мара было высажено 10 тыс. саженцев.
ТАСС: последние новости
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