Нарьян-Мар закупит 16 тыс. саженцев для летнего благоустройства

"МБУ «Чистый город» объявило торги на поставку саженцев для благоустройства Нарьян-Мара. Предприятие закупит три вида однолетних декоративных растений — цинерария приморская, петуния, бархатцы. Всего 16 тыс. саженцев.

Этого количества саженцев хватит, чтобы озеленить газоны и клумбы общей площадью 354 кв. м", — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальная цена контракта составляет 1 млн 440 тыс. рублей, аукцион состоится 27 апреля. Поставить саженцы победитель должен будет с 10 июня по 10 сентября. Посадка цветов начнется после установления в городе устойчивой теплой погоды. В 2017 году на улицах Нарьян-Мара было высажено 10 тыс. саженцев.