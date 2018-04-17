Больница, УК и ТСЖ должны несколько миллионов рублей за горячую воду из-за перерасчета платежей

Жители Свердловского района Перми , получающие горячую воду от МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство», должны будут дополнительно заплатить за коммунальные услуги из-за перерасчета. Финансовые претензии компания выставила из-за проигранного суда с ПСК.

Больница № 7 получила перерасчет на сумму около полумиллиона рублей. 13 апреля арбитражный суд подтвердил законность требований ГКТХ. Дополнительно больница должна оплатить неустойку за просроченный платеж. А это еще несколько десятков тысяч рублей.

— В конце 2017 года от ГКТХ поступили претензии, суть которых сводилась к тому, что необходимо рассчитывать по другим тарифам. Поэтому нужно доплатить 475 тысяч рублей, — пояснил представитель больницы Владимир Куранов. — Выясняется, что ГКТХ проиграло суд ПСК и теперь взыскивает эти долги с нас. В Перми тарифы на тепловую энергию от поставщиков Т-Плюс и Пермской сетевой компании отличаются почти в полтора раза.

По словам главы ГКТХ Станислава Баскакова, сначала использовался высокий тариф, потом антимонопольная служба потребовала считать по более низкому, но ресурсники все равно продолжили предъявлять счета к ГКТХ по высокому тарифу.

— В 2015 году для ГКТХ было утверждено два тарифа (Т-Плюс и ПСК) на тепловую энергию для приготовления горячей воды от одного теплового источника — ПТЭЦ-6, — пояснили коммунальщики. — Изначально счета за ГВС выставлялись по тарифу ПСК, но в декабре 2015 года Пермский УФАС вынес нам предписание об использовании тарифа Т-Плюс в приготовлении горячей воды. Выполняя предписание УФАС, мы выставляли потребителям счета за горячую воду с использованием тарифа ПАО «Т— Плюс». Тем не менее в наш адрес поступали счета за тепловую энергию для приготовления горячей воды от ООО «ПСК». А в 2016 году ПСК была признана единой теплоснабжающей организацией. Тогда потребителям и были направлены корректировочные счета с учетом тарифа на тепловую энергию, установленную для ПСК.

В пресс-службе ООО «ПСК» сообщили, что, подавая иск к ГТКХ, энергетики действовали в рамках закона и согласно утвержденной схеме теплоснабжения города Перми. ЦТП муниципального предприятия присоединены к сетям Пермской сетевой компании, соответственно, горячая вода в них производится посредством тепловой энергии, поставляемой ООО «ПСК». В компании добавили, что продолжают с ГКТХ конструктивное сотрудничество — пени могут быть списаны на льготных условиях. В такой же ситуации оказались многие абоненты.

Сейчас суд по перерасчету платежей за 2016 год прошел уже с УК «Жилдом». Доплата составила 1,6 миллионов рублей. На очереди суд о платежах за 2017 год. В ТСЖ Солдатова, 39 еще ждут разбирательств. Там вынужденный долг составляет около полумиллиона. По предварительным подсчетам с каждой квартиры придется собрать около полутора тысяч рублей, а в здании есть еще много коммерческих помещений. Ирония в том, что здесь же находится и отделение службы судебных приставов.

По словам Баскакова, всем потребителям в конце прошлого года предложили воспользоваться рассрочкой и платить накопившиеся долги по частям до лета 2018 года.