22 апреля все ледовые переправы на Северной Двине будут закрыты

Все ледовые переправы на реке Северная Двина закроются 22 апреля. Об этом сообщили на заседании оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка в Архангельской области.

«Начиная с 23 апреля на Северной Двине начнут работу по спуску льда ледоколы Капитан Евдокимов и Капитан Чадаев. Поэтому хотел бы обратиться к гражданам с просьбой временно воздержаться от выезда на островные территории. Из-за отсутствия ледовых переправ вернуться назад будет возможно лишь после окончания ледохода. Естественно, что транспортное сообщение с островами на этот период будет организовываться только в особых случаях», — сказал руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона Александр Уваров