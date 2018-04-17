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22 апреля все ледовые переправы на Северной Двине будут закрыты
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22 апреля все ледовые переправы на Северной Двине будут закрыты 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Все ледовые переправы на реке Северная Двина закроются 22 апреля. Об этом сообщили на заседании оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка в Архангельской области.
«Начиная с 23 апреля на Северной Двине начнут работу по спуску льда ледоколы Капитан Евдокимов и Капитан Чадаев. Поэтому хотел бы обратиться к гражданам с просьбой временно воздержаться от выезда на островные территории. Из-за отсутствия ледовых переправ вернуться назад будет возможно лишь после окончания ледохода. Естественно, что транспортное сообщение с островами на этот период будет организовываться только в особых случаях», — сказал руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона Александр Уваров.
Как было отмечено на заседании оперативной группы, на данный момент ситуация, связанная с ледоходом и паводком, развивается в соответствии с прогнозом. В районе Котласа ледоход ожидается примерно 25 апреля, в Архангельск он придет 5 мая.
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