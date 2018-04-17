Симферополь идёт на рекорды по благоустройству

Александр Васильевич Суворов , весь в бронзе, взобрался на пригорок над Салгиром и следит за тем, что происходит на набережной главной крымской реки. В правой руке у генералиссимуса подзорная труба — чтобы лучше видеть. В левой — сабля, которую один из основателей Симферополя , кажется, готов пустить в дело при виде того, во что превратились «брега весёлые Салгира», некогда воспетые самим Пушкиным.

Сегодня здесь явно не до веселья. Чугунные ограждения набережной украдены и сданы в металлолом. Русло реки заросло камышом, на ней образовались целые «мусорные острова». Набережная Салгира тянется через весь центр города. Она была сооружена в 1983 году к 200-летию Симферополя и на тот момент представляла собой образцовый объект. Однако с тех пор в Салгире утекло много воды, а на его берегах не делалось почти ничего.

Русло и набережная Салгира

Реконструкция набережной — один из главных вызовов, который стоит перед мэром Симферополя Игорем Лукашевым , вступившим в должность в сентябре прошлого года. Пока его хватило на массовую обрезку деревьев, за которую главу ругают многие горожане, однако градоначальник считает эту критику несправедливой.

«Вы думаете, что я такой варвар — беру, пилю. Я к каждому дереву очень трепетно отношусь — поверьте. И то, что я ругаюсь со многими защитниками или псевдозащитниками деревьев, это ничего не значит. Я всегда их спрашиваю: где вы были раньше все? Почему вы не пришли и не пересадили, не полили, не опрыскали? Только звонить в колокол в прессе, возмущаться или в Facebok писать! Так этого же мало! Я не собираюсь делать хуже, чем есть. Я сделаю лучше. Всё будет в порядке, красиво, аккуратно, и если мы что-то срежем, то взамен посадим в три раза больше», — сказал Лукашев.

По его словам, уже к лету будет готов проект очистки русла Салгира, однако своими силами город с этой работой не справится — придётся просить денег у руководства республики, а может быть, и у «федералов». Только очисткой русла и озеленением не обойтись. Нужны масштабные работы по восстановлению собственно набережной.

Первый комплексный пилотный проект по набережной Салгира — от Вечного огня до сквера Высоцкого — завершается и продолжится вплоть до плотины. Цель — сделать набережную прогулочной, обжитой зоной.

left1,5 миллиарда рублейв такую сумму обойдутся работы по реконструкции Симферополя в 2018 году.

Ещё один анонсированный градоначальником замысел — создание в той части набережной, которая примыкает к Симферопольскому музыкальному училищу имени Чайковского, «музыкального квартала» с фонтаном и танцплощадкой.

Парк Гагарина увеличат вдвое

Критически важный для города проект — реконструкция парка имени Гагарина. На сегодняшний день он и так самый большой в Симферополе, а власти хотят увеличить его площадь ещё вдвое, с 36 до 70-80 гектаров, присоединив скверы у Дворца культуры профсоюзов и кинотеатра «Космос». Сейчас в парке высаживают так называемые опорные деревья — секвойи, кедры, пихты, можжевельники, грабы, пинии. В планах — декоративная подсветка, восстановление поливальных систем, замена скамеек, установка новой сцены и нового колеса обозрения.

На очереди и второй этап реконструкции «симферопольского Арбата» — улицы Пушкина от перекрёстка с улицей Горького до перекрёстка с улицей Гоголя.

«Куб» обещают снести после майских праздников

История, по которой будут судить о том, насколько слова руководства Крыма и Симферополя совпадают с делами, — снос торгового центра «Куб» на Куйбышевском рынке. Впервые о «зачистке» застроенной шалманами площади Куйбышева власти заговорили ещё в январе 2015 года. Осенью 2017 года правительство Крыма распорядилось признать самовольными постройками 19 объектов, среди которых был и пресловутый «Куб». В начале нынешнего года глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о достигнутой с владельцами здания договорённости о самостоятельном сносе здания, однако затем ситуация поменялась. «Арендаторы как всегда врут, тянут время», — сказал Аксёнов и пригрозил снести «Куб» в принудительном порядке. Сейчас это дело в суде. Новый срок сноса, озвученный Игорем Лукашевым, — после майских праздников.

Если удастся реализовать хотя бы часть вышеописанных планов, Симферополь станет немного больше похож на столицу региона, к которому сегодня приковано внимание чуть ли не всего мира. Пока, говорят симферопольцы, в городе есть несколько «оазисов», «островков будущего» — Ботанический сад Крымского федерального университета, носящий имя своего создателя — бывшего ректора и президента вуза Николая Багрова, и Екатерининский сад, где в 2016 году установлен памятник императрице, которой мы обязаны присоединением полуострова к России в конце XVIII века.

Третий «островок будущего Симферополя» открылся аккурат в минувший понедельник. Им стал новый аэровокзал «Крымская волна», равных которому, как утверждают специалисты, мало не только в России, но и за рубежом. Первым пассажиром аэропорта, кстати, стала москвичка Светлана Коврижина, которая прилетела на полуостров вместе с мужем и дочкой. «Действительно, космос», — оценила Светлана «Крымскую волну». Набережную Салгира она, к счастью, не видела…