Отчет с упрямством и размахом: что стоит за достижениями правительства

Почему власти предпочитают не замечать собственных ошибок и промахов

Отчет Правительства Российской Федерации , с которым премьер на днях выступил в Госдуме , лично у меня вызвал неоднозначные чувства. Вообще-то это ежегодное мероприятие, предусмотренное Конституцией, но в этот раз отчет был особенным — о результатах работы правительства в 2012–2017 годах, то есть за истекший шестилетний срок. Но я начну с концовки речи премьера , в которой Дмитрий Медведев процитировал Константина Симонова , написавшего, что мы упрямый народ. «И если однажды нам в голову пришла хорошая идея, рано или поздно мы эту идею осуществим, причем осуществим с поистине русским размахом», — продолжил премьер.

Вообще-то я всегда полагал, что упрямство — это далеко не лучшая характеристика. Настойчивость, упорство — вот положительные качества. Но упрямство? На этот счет, кстати, много умных людей в разные времена высказывалось. Вот, например, русский драматург и поэт XVIII века Яков Княжнин сказал как отрезал: «Упрямство — вывеска дураков». И знаменитый французский писатель XVII века Франсуа де Ларошфуко был не менее категоричен: «Упрямство — это исчадие скудоумия, невежества и самонадеянности». Так что хвастаться упрямством, может быть, и не стоит…

Что же касается упомянутого «русского размаха», с которым мы осуществляем идеи, — это да, с этим невозможно не согласиться: Олимпиада, Универсиада, футбольный мундиаль… Чего-чего, а размаха хватает. Правда, потраченных на все эти понты триллионов сегодня ох как не хватает…

Но об этом в отчете правительства — ни слова. Там перечисляются сплошные успехи. Первое впечатление: ну просто очень много достижений. С этим никто не спорит — все-таки шесть лет прошло, срок немалый, есть определенные результаты. Вот краткий перечень того, что правительство записало себе в актив:

— средняя продолжительность жизни преодолела порог в 70 лет;

подготовили и отлично провели Универсиаду, Кубок Конфедераций, но главное — зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду;

— выросли в рейтинге делового сообщества Doing Business;

— в соревнованиях профессионального мастерства WorldSkills заняли первое место;

— удалось снизить общую смертность на 6,8%;

— по программе строительства перинатальных центров возвели 49 таких центров;

— открыли более 5,7 тыс. новых детских садов;

— в селах и малых городах вновь заработали дома культуры;

— в 2017 году собиралось уже 92% взносов на квартирную плату, коммунальные услуги;

— отобрано 13 инвестиционных проектов по созданию селекционно-семеноводческих центров, которые получают государственную поддержку.

Можно еще долго перечислять все эти упомянутые в отчете достижения правительства. Только вот я как-то сразу подумал, что когда-то в истории нашей страны такое уже было. Правильно: нечто подобное можно было слышать на съездах КПСС . Вот отчитывались-отчитывались на съездах, как все в стране хорошо, а потом экономика грохнулась, да и страна тоже.

Чтобы освежить память, я не поленился, посмотрел отчетный доклад ЦК КПСС ХХIV съезду КПСС (1971 год), с которым выступал Генеральный секретарь ЦК Леонид Брежнев , и сравнил его с нынешним отчетом. В том докладе очень много говорилось о советских достижениях, но даже там было больше правды и признания недостатков и недоработок по сравнению с тем, что можно услышать в отчетах правительства сегодня.

Да-да, там была самокритика, хотя и очень дозированная. К примеру, признавалось, что при перевыполнении заданий по росту средней заработной платы не было проведено намечавшегося повышения тарифов и должностных окладов отдельных категорий трудящихся. А рост производства некоторых продуктов питания, особенно мяса, а также товаров широкого потребления хотя и был значительным, все же отставал от потребностей. Ну и так далее…

Вот дожили: современное российское правительство отчитывается в худших традициях советского прошлого и даже еще хуже.

Возвращаясь к отчету уходящего правительства, чтобы не быть голословным, упомяну такой факт, о котором премьер почему-то не сказал: за отчетный период (2012–2017 годы) реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 3,2%. Вот и все — одна эта цифра перевешивает все остальные «достижения»: уровень жизни населения упал. О чем говорить? Люди спустя шесть лет стали жить хуже. Хуже! А мы — про дома культуры и рейтинги делового сообщества…

Или вот еще из отчета: «Сегодня наша экономика гораздо меньше зависит от внешних условий». Точно? То-то на днях мы видели чуть ли не панику на российском фондовом и валютном рынках, которая чем была вызвана? Правильно, резким изменением внешних условий. В частности, тем, что США объявили о новых санкциях против российских физических и юридических лиц. И это называется «меньшей зависимостью от внешних условий»?..

Или, к примеру, посмотрите, как интересно излагаются наши «достижения» в экономическом росте. Признается, что в целом за шесть лет ВВП вырос на 5%. Уверен, что многим даже может показаться, что это совсем неплохо. Тогда я вот что напомню для сравнения. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (правительственный документ, принятый в 2013-м) предусматривал по своему целевому сценарию, что в период 2013–2030 годов России удастся достичь среднегодовых темпов экономического роста в 5–5,4%. То есть это самое правительство строило планы, что экономика будет расти на 5% с лишним ежегодно, а она выросла на столько же — но за шесть лет! И это достижение — в шесть раз медленнее росла экономика?.. Но об этом в отчете правительства — ни cлова.

Зато там весьма лукаво подается статистическая информация. К примеру, перечисляется, что за шесть лет прирост производства в химической промышленности составил 30%, в фармацевтике — 70,5%, а производство всех видов автомобилей за 2017 год выросло почти на 20%… Ну-ка, ну-ка, чего это вдруг по автомобилям премьер отчитался только за 2017 год? А то, что если брать за шесть лет, то будет вовсе не рост производства на 20%, а его падение на 31%. Кому приятно это говорить и слышать?

Но нельзя же так — говорить только об одних достижениях, нельзя так лукавить, нельзя желаемое выдавать за действительное, нельзя быть неточными в столь серьезных документах («неточными» — это еще мягко сказано).

Вот пример такой неточности, когда премьер сетовал на то, что прошедшие шесть лет были годами испытаний для нашей экономики. Никогда, было сказано, экономика прежде за столь короткий период времени не получала столько сильных ударов одновременно. Далее в числе этих сильных ударов был назван и мировой финансовый кризис. Ну, вообще-то мировой финансовый кризис случился в 2008–2009 годах, а правительство отчитывалось за период с 2012 года (в 2010–2011 гг. наша экономика выросла, отскок случился). И как это понимать? Последствия какие-то того кризиса, может, и были, но мировая экономика уже набирала рост. При таком подходе можно вспомнить и дефолт в России в августе 1998 года. Он тоже повлиял на наши нынешние результаты?

Или вот еще высказывание: «За шесть лет мы прошли путь, на который многие страны тратили десятилетия». Смотрим на факты: за шесть лет, начиная с 2012 года, доля валового внутреннего продукта России в мировом ВВП (по паритету покупательной способности) неуклонно уменьшалась — с 3,68% до 3,16%. Это означает, что мировая экономика все эти отчетные шесть лет развивалась быстрее по сравнению с российской. Наш удельный вес в глобальной экономике становился все меньше и меньше. Так какой тогда, получается, мы прошли путь, на который многие страны «тратили десятилетия»? Нет, у многих стран был путь другой. Это мы умудряемся двигаться так, что все дальше отстаем.

Таким получился отчет правительства. Депутаты позадавали заранее заготовленные вопросы, премьер ответил. Такое впечатление, что все остались довольны друг другом. Согласитесь, это тоже вопрос: почему всех устраивают подобные отчеты?

Позиция правительства понятна: ни малейшей самокритики, никакого объективного анализа результатов работы. Причины этого, думаю, такие: забота о собственной репутации, неспособность к объективному анализу, нежелание давать козыри в руки оппонентов, инстинкт самосохранения. Но тогда и издержки подобных отчетов понятны: недостатки и недоработки будут не только сохраняться, но и усиливаться. Что, собственно говоря, и происходит. Какое-то время этот негатив можно как-то смягчать, тратя «остатки былой роскоши» — нефтедоллары из сытых «нулевых» годов. Но потом заначки заканчиваются, что, собственно говоря, сегодня и происходит. Резервный фонд РФ к 1 февраля 2018 года израсходовали полностью, остался еще один «загашник» — Фонд национального благосостояния, но и его надолго не хватит.

Как отчитываться потом будем? Сетовать, что кто-то там виноват, только не мы сами?..

Нет, мне такой отчет правительства не понравился.