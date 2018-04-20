На полигоне «Кучино» разместят четыре установки для выработки электричества

На закрытом мусорном полигоне «Кучино» в подмосковной Балашихе разместят четыре газопоршневые установки, которые будут вырабатывать электричество, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В рамках проекта рекультивации полигона предусмотрены четыре газопоршневые установки и два высокотемпературных факела, которые будут работать. Основной газ будет поступать на газопоршневые установки и производить электроэнергию», — сказал глава Балашихи Сергей Юров в ходе заседания рабочей группы на полигоне «Кучино».

По его словам, четыре газопоршневые установки смогут суммарно вырабатывать две тысячи киловатт электроэнергии в час. Их планируется установить в 2019 году. Ожидается, что 600 киловатт в час электроэнергии будет расходоваться на нужды по рекультивации полигона, остальное электричество будет поступать в сети городского округа.