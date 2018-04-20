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На полигоне «Кучино» разместят четыре установки для выработки электричества
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На полигоне «Кучино» разместят четыре установки для выработки электричества 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
На закрытом мусорном полигоне «Кучино» в подмосковной Балашихе разместят четыре газопоршневые установки, которые будут вырабатывать электричество, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках проекта рекультивации полигона предусмотрены четыре газопоршневые установки и два высокотемпературных факела, которые будут работать. Основной газ будет поступать на газопоршневые установки и производить электроэнергию», — сказал глава Балашихи Сергей Юров в ходе заседания рабочей группы на полигоне «Кучино».
По его словам, четыре газопоршневые установки смогут суммарно вырабатывать две тысячи киловатт электроэнергии в час. Их планируется установить в 2019 году. Ожидается, что 600 киловатт в час электроэнергии будет расходоваться на нужды по рекультивации полигона, остальное электричество будет поступать в сети городского округа.
Рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе завершится в конце лета 2019 года. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в течение пяти лет на месте полигона создадут современный парк.
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