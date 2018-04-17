Идея для майских праздников: путешествие в город церквей и ЛИаЗов

Спасо-Преображенский собор

Некогда главный храм одноименного мужского монастыря Арзамаса . Построен в первой половине 17 века (строительство началось в 1638 году, сам монастырь был основан почти на сто лет раньше — в 1556 году.). В конце 18 века храм перестраивали — поменяли окна, сделали трапезную. По некоторым данным, это — древнейшее каменное сооружение города.

В 20 веке на территории монастыря была сначала швейная фабрика и храм использовали, как водится, под склад. После здесь надолго обосновалось отделение государственного архива Нижегородской области

Подруга автора этих строк какое-то время работала в архиве и рассказывала, что здание регулярно собиралась обрушиться и сотрудников срочно эвакуировали. И сейчас можно увидеть, что центральный купол сильно наклонен.

Монастырь вернули церкви в 2003 году, при этом собор принадлежал архиву еще в течении 10 лет.

Сейчас службы здесь пока еще не ведутся, здание восстанавливают.

Воинская часть

Женский Алексеевский Новодевичий монастырь точнее то, что от него осталось, сейчас является военной частью, где готовят связистов.

На фото «Успенская церковь с приделом во имя Алексея человека Божия». Здесь на первом этаже пекли хлеб и варили квас, на втором находилась келарня (кладовая для хранения припасов в монастырях) и трапезная, на третьем — сам храм, на чердаке была библиотека, а в подвале — печки. Сейчас купол и главки утрачены. С западной стороны появился пристрой.

Красный кирпичный вокруг части — старинная кладка.

Дата основания монастыря — 1632 год. Община славилась золотошвейным мастерством.

Дом арзамасского казначея Твердова

Построен в 1823 году. Фантастическое здание с колоннами из цельных бревен. Объект федерального значения. Ныне — частный дом.

Адрес: Верхняя Набережная, 12.

ЛИаЗы

Арзамас — это единственный город в России , где еще «луноходы» эксплуатируются массово. При этом речь идет даже не о новых автобусах, а о тех, которые делали еще в СССР.

Удивительно, но автобусы, которым по 20–30 лет, все еще перевозят пассажиров.

А еще город славится своими гусями. Если вы не попадете туда на «майские», то приезжайте на фестиваль «Арзамасский гусь». О том, что там будет интересного, можно почитать в нашем материале.

Впечатления корреспондента NN.RU от праздника в прошлом году ищите здесь.