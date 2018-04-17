Бывший вице-премьер РТ после обвинений в мошенничестве госпитализирован 

Бывший вице-премьер РТ Владимир Швецов доставлен в московскую больницу №1 им. Пирогова, сообщил в ходе заседания суда во вторник, 17 апреля адвокат фигуранта Радмир Галимов. Экс-вице-премьер, напомним, подозревается в мошенничестве. Вместе со Швецовым под подозрение попали и члены его семьи. Слушание из-за неявки Швецова было отложено. Прокурор поинтересовался, был ли фигурант объявлен в международный розыск. Получив отрицательный ответ, он отметил, что ходатайство в отсутствие бывшего премьер-министра не может быть рассмотрено. О задержании Швецова мы писали чуть раньше.