Темная ночь, или Как в США только «Пулитцер» свистит по степи 

То, что есть, уже было. И, видимо, то, что будет, уже есть. В США , как они до сих пор ее называют, «престижную» в журналистике Пулитцеровскую премию, как и год назад, вручили за материалы о «вмешательстве России » в их президентские выборы. Иначе говоря, за то, чего нет. А награда за это есть. Значит, есть и то, чего нет, вероятно, должна решить целевая аудитория. Приз опять достался The New York Times . Только на этот раз еще и в компании с The Washington Post . Что, в принципе, логично: каковы у них сейчас «таймс», таков у них и «пост».