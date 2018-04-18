В Госдепе заявили, что США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии 

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, выступая в комитете Палаты представителей конгресса США, заявил, что американская сторона не стремится к конфронтации с Россией на территории Сирии, однако готова применить силу при необходимости.
«Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во всё более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчёта, непонимания или случайного столкновения», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что США «не ищут конфронтации», однако «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты».
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал избежать эскалации между российской и американской сторонами из-за ситуации в Сирии.