В Госдепе заявили, что США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, выступая в комитете Палаты представителей конгресса США, заявил, что американская сторона не стремится к конфронтации с Россией на территории Сирии , однако готова применить силу при необходимости.

«Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во всё более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчёта, непонимания или случайного столкновения», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что США «не ищут конфронтации», однако «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты».