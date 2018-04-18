Ещё
В Госдепе заявили, что США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдепе заявили, что США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Дни.ру
Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, выступая в комитете Палаты представителей конгресса США, заявил, что американская сторона не стремится к конфронтации с Россией на территории Сирии, однако готова применить силу при необходимости.
«Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во всё более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчёта, непонимания или случайного столкновения», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что США «не ищут конфронтации», однако «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты».
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал избежать эскалации между российской и американской сторонами из-за ситуации в Сирии.
RT на русском: последние новости
В Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы Соколов заявил, что авиаперевозчикам США не будут запрещать летать над территорией России В Челябинской области закроют интернат, где выявили факты насилия над детьми
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России342
Россия нашла способ защититься от санкций141
США заявили об атаке «российских наемников»140
Названы сроки блокировки Facebook в РФ217
PayPal исключили из «значимого» реестра14
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение