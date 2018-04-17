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В библиотеке № 186 ждут читателей на презентацию книги Елизаветы Орех
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В библиотеке № 186 ждут читателей на презентацию книги Елизаветы Орех 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
25 апреля в библиотеке № 186 им. Сергея Есенина состоится презентация новой книги писательницы и замечательного человека Елизаветы Орех.
В презентации своей книги примет участие сама автор, встреча с которой наверняка доставит удовольствие читателям и завсегдатаям библиотеки. Елизавета Орех — жительница нашего Академического района — расскажет о своей новой книге, а затем непременно пообщается с гостями мероприятия.
Елизавета Орех пользуется известностью как молодая, но весьма перспективная писательница, уже успевшая порадовать читателей десятками произведений, в числе которых «Бороться до конца! И победить!». В ней Елизавета рассказывает о молодой женщине, жизнь которой перевернула нелепая автоавария, и все пришлось начинать с нуля, — даже ходить и говорить. Ее рассказ — о долгом путь из бездны, тяжелой борьбе с обстоятельствами и злыми людьми, причем об этом Лиза знает не понаслышке. Ей самой пришлось трагедию и бороться за возвращение к активной, насыщенной работой жизни.
На встречу с писательницей приглашаются все желающие 25 апреля, в 15.00 часов.
Напомним. что библиотека № 186 находится по адресу: ул. Кржижановского, д. 15.к.5.
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