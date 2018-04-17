Генпрокуратура РФ посчитала пойманных за коррупцию в прошлом году чиновников

Юрия Чайки. Девять заместителей глав российских субъектов, 18 лиц из числа руководства территориальных органов федеральных представительств исполнительной власти и более полусотни членов региональных правительств удалось привлечь к ответственности по коррупционным составляющим в прошлом году. Соответствующие данные приводятся в ежегодном докладе Совету Федерации генерального прокурора РФ

Как отмечается в документе, «имеются значимые результаты выявления противоправной деятельности высокопоставленных чиновников».

«Всего в 2017 году установлено 15940 лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, в том числе 10489 должностных лиц, из них 1173 — занимавших должности в органах исполнительной власти, 99 — в органах законодательной власти», — сказано, в частности, в докладе.