Ансамбли Тимирязевки стали одними из лучших на международном фестивале славянской культуры в Минске

Ансамбли, действующие при Тимирязевской академии, успешно выступили на Международном конкурсе-фестивале славянской культуры «Славянскае сваяцтва», который прошел в Минске . Они четыре раза завоевали звание лауреатов первой степени, а также победили в зрительском голосовании.

России, Чехии и — Жюри конкурса было сформировано из преподавателей творческих профессиональных учебных заведений и ведущих специалистов культуры и искусства Белоруссии Черногории , — поделилась представитель академии Ирина Батуева

Она добавила, что участники конкурса не только соревновались друг с другом, но и обменивались опытом. Для них были организованы творческие мастер-классы, экскурсионная и развлекательная программы с посещением выставок. (мю)