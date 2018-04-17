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Ансамбли Тимирязевки стали одними из лучших на международном фестивале славянской культуры в Минске
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Ансамбли Тимирязевки стали одними из лучших на международном фестивале славянской культуры в Минске 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Ансамбли, действующие при Тимирязевской академии, успешно выступили на Международном конкурсе-фестивале славянской культуры «Славянскае сваяцтва», который прошел в Минске. Они четыре раза завоевали звание лауреатов первой степени, а также победили в зрительском голосовании.
— Жюри конкурса было сформировано из преподавателей творческих профессиональных учебных заведений и ведущих специалистов культуры и искусства Белоруссии, России, Чехии и Черногории, — поделилась представитель академии Ирина Батуева.
Она добавила, что участники конкурса не только соревновались друг с другом, но и обменивались опытом. Для них были организованы творческие мастер-классы, экскурсионная и развлекательная программы с посещением выставок. (мю)
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