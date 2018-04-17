«Сколково» и «АстраЗенека» запустили акселератор для стартапов в области медицинских биотехнологий

Конкурс по поиску стартапов будет проводиться в номинациях: лекарственные препараты/биомедицинские клеточные продукты и тест-системы, аппаратные решения и устройства доставки лекарств.

Организаторы планируют привлечь не менее 100 проектов для участия в акселераторе. В июле 2018 года будут определены 30 финалистов — по 15 проектов в каждой из двух номинаций.

Победители в номициях получат менторскую поддержку от организаторов и партнеров акселератора, возможность претендовать на получение статуса Участника проекта «Сколково» , а также возможность получения минигранта от фонда в размере до 5 млн рублей, уточнила директор по акселерации кластера биологических и медицинских технологий «Сколково» Камила Зарубина.

Победители конкурса получат право использовать рабочие места в SkBioLab в течение шести месяцев или возможность принять участие в акселерационной программе развития бизнес-компетенций «100 дней роста для биомедицинских стартапов», добавила она.

Акселерационная программа продлится до декабря 2018 года. В конце года пройдет партнерами и инвесторами оценят проекты определят стартапы для дальнейшей поддержки.

«Сколково» и компания «АстраЗенека» в мае 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной деятельности. Сторны договорились о совместной работе в области биоинформатики и разработки лекарственных средств, а также поддержке образовательных инициатив для молодых российских специалистов.