На что идут мигранты ради рубля

Парламентарий хочет, чтобы иностранцы, въезжающие в Россию , покупали страховой полис. Он будет покрывать расходы на медицинское обслуживание, образование детей и возможную депортацию на родину. Причем новая страховка не отменяет необходимости получать полис ОМС: приезжим придется оформлять оба документа.

Дело в том, что ОМС в полной мере не покрывает расходы бюджета на этих людей. Нужно пересмотреть объемы этих страховок, чтобы лечение мигрантов не ложилось грузом на российский бюджет, — объясняет депутат.

Еще Милонов считает несправедливым, что детей мигрантов учат за счет российского бюджета.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Депутат Виталий Милонов (в центре)

Образование детей мигранты, также должны оплачивать сами. Роддома, детские сады, школы забиты такими детьми. А гражданам России, которые исправно платят налоги, не хватает мест, — резюмировал парламентарий.

Стоимость страховки будет зависеть от пола, возраста, семейного положения, срока пребывания и рода занятий мигранта. Больше всех придется заплатить молодым женщинам и мужчинам, занятым физическим трудом. Первые — могут не раз оказаться в роддоме, вторые — получить тяжелую травму на производстве. А значит, государство потратит на их лечение и восстановление значительную сумму.

Цена страхового полиса будет прямо пропорциональна количеству детей в семьях мигрантов. Чем их больше, тем дороже. Также она будет зависеть от срока пребывания в стране: те, кто захочет остаться в России надолго, должны быть готовы много заплатить.

Сколько именно денег придется отдать мигрантам при въезде в Россию — точно ответить на этот вопрос Виталий Милонов пока затрудняется. Эти суммы должны просчитать страховые компании, которые этим занимаются. Но примерные цифры он все же озвучил:

Если мигрант-мужчина въезжает на 3 месяца, то сумма страховки будет около 4000-5000 рублей.

Напомним, первые могут свободно въезжать в Россию. Чтобы пересечь границу, им нужно предъявить лишь паспорт и миграционную карту, а для начала работы — встать на миграционный учет в органах ФМС. Вторые, чтобы жить и работать в России, обязаны оформить патент. Для этого нужно оформить кипу документов, пройти медкомиссию, сдать экзамен по русскому языку, истории и законодательству РФ, купить полис ОМС.

Оформление патента — это дорогое удовольствие. Особенно для жителей бывших союзных республик, где уровень жизни очень низкий. Например, в Едином миграционном центре Московской области Красногорске расценки следующие: медкомиссия — 3300 рублей, тест — 4900 рублей, перевод и заверение паспорта — 1000 рублей.

Ездили и будем ездить

News.ru/Сергей Булкин

News.ru пообщались с мигрантами и выяснили: официальными платежами их расходы не ограничиваются. Первое, с чем сталкивается иностранец, — регистрация по месту пребывания. Без нее он не сможет ни получить, ни продлить патент. По идее этим должен заниматься либо работодатель, который приглашает мигранта на работу, либо приглашающее частное лицо. Но в реальности все бывает по-другому.

Акмал приехал в Новосибирск из Узбекистана. Работает кладовщиком в фирме, торгующей свежемороженой рыбой. Помимо патента (3500 рублей ежемесячно) он платит раз в три месяца 2500 рублей хозяину «резиновой квартиры». Там, где зарегестрирован он и еще десятки гастарбайтеров. Живет Акмал где придется: у знакомых, на диванчике на работе, в строительном вагончике. Но ради огромной по меркам Узбекистана зарплаты в 30 000 рублей и не такое можно вытерпеть.

Но это далеко не все платежи иностранцев. Уроженец Узбекестана Тимур М. (попросил не называть свою фамилию) оказывает содействие своим многочисленным землякам при переезде в Россию. Он рассказал: на самом деле, получить патент в миграционном центре стоит гораздо дороже, чем указано на сайте организации.

— Будет стоять миллион таджиков, узбеков перед вами, из них только 1000 знают русский язык! Все остальные в лучшем случае знают слова «мама» и «деньги». Как они сдали экзамен? Правильно — дают взятку. Обычно это стоит 5000-10000 рублей, — отмечает Тимур.

Абсолютно также, по словам Тимура, обстоят дела с получением медицинских справок и результатов анализов, необходимых для патента. Если со здоровьем не все в порядке, а жить в России уж очень хочется, мигрант готовит пачку денег для взятки. При этом справки могут стоить совсем баснословных для приезжих денег — 7000-10000 рублей. Всего оформить патент стоит около 35 тысяч рублей, но точная сумма зависит от региона.

— Государство вгоняет мигранта изначально в долги. Как он только сюда приехал, то автоматически становится должником. Их обирают на государственном уровне, специально создают такие условия жизни, быта, чтобы мигранты не могли сюда приехать, — рассуждает Тимур.

Но опрошенные нами мигранты его опасения не подтвердили. Сказали: ездили и будут ездить, даже если всех обяжут покупать полис. Так, 30-летний Баргак, работающий на стройке, собрал почти полную сумму на покупку квартиры в Таджикистане, 25-летний Акмал накопил и купил грузовик и обеспечивает жену с маленькой дочкой.

Все потому что на родине у мигрантов — еще хуже. Отсутствие работы и низкие зарплаты заставляют уезжать из теплых стран в холодную Россию.

— Зарплата в Бишкеке — 10 000-12 000 тысяч сом. Проезд в траспорте — 10 сом, килограмм мяса — 350 сом, джинсы — 1000 сом, — такой разброс цен озвучила приезжая из Киргизии Гулья. В России женщина на среднюю зарплату может позволить себе в разы больше.

Но Виталий Милонов считает, что сокращение потока мигрантов не смертельно для российской экономики. Наоборот — он стимулирует россиян встать с диванов и пойти работать.