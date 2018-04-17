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В Екатеринбурге к ЧМ-2018 появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
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В Екатеринбурге к ЧМ-2018 появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта 

Rambler News Service 1 час назад
В Екатеринбурге к началу ЧМ-2018 появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта, заявил во время заседания гордумы зампредседателя комитета по транспорту горадминистрации Сергей Яскевич
«Мы определили перечень улиц, на которых выделенные полосы будут работать в постоянном режиме и на период проведения соревнований. Постоянно будут запущены выделенные полосы на улицах Карла Либкнехта, Белинского, Челюскинцев, Энгельса, Чапаева, Вильгельма де Геннина, переулках Невьянский, Привокзальный и Безымянный. На время чемпионата выделенная полоса появится на улице Розы Люксембург», — заявил Яскевич, которого цитирует URA.RU.
По словам чиновника, работы по оборудованию полос и настройки камер видеонаблюдения будут проведены до конца весеннего периода.
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