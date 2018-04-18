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Екатеринбург прирастет новым микрорайоном
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Екатеринбург прирастет новым микрорайоном 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге появится новый жилой микрорайон. В городской администрации уже выбрали для территории наименование, об этом сообщает в среду, 18 апреля, «АиФ-Урал».
В Чкаловском районе, около Горного Щита, появится жилой микрорайон «Зеленоборский-1». Соответсвующее постановление подписал замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Информация о новой территории будет внесена в государственный реестр до 19 апреля. Копия документа будет отправлена в ГУ МВД по Свердловской области, МЧС, скорую помощь, управление по вопросам миграции, а также в почтовое отделение.
Согласно приказу министерства строительства и инфраструктуры свердловской области, новый район расположится на территории площадью более 40 гектаров. Там построят 42,3 тыс. кв метров жилья, в котором смогут поселиться 543 семьи. Кроме того, планируется, что в микрорайоне появится парковка на 158 мест.
«Зеленоборский-1» станет частью планировочного района «Горнощитский луч». В прошлом году проходили публичные слушания по поводу проекта, на которых за проголосовали 17 человек, а против — всего четыре. Освоить территорию городские власти планируют к 2025 году.
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