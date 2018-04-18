Екатеринбург прирастет новым микрорайоном

Екатеринбурге появится новый жилой микрорайон. В городской администрации уже выбрали для территории наименование, об этом сообщает в среду, 18 апреля, «АиФ-Урал»

Согласно приказу министерства строительства и инфраструктуры свердловской области, новый район расположится на территории площадью более 40 гектаров. Там построят 42,3 тыс. кв метров жилья, в котором смогут поселиться 543 семьи. Кроме того, планируется, что в микрорайоне появится парковка на 158 мест.

«Зеленоборский-1» станет частью планировочного района «Горнощитский луч». В прошлом году проходили публичные слушания по поводу проекта, на которых за проголосовали 17 человек, а против — всего четыре. Освоить территорию городские власти планируют к 2025 году.