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В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу проведен день открытых дверей для кадетов
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В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу проведен день открытых дверей для кадетов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками транспортной полиции организована познавательная экскурсия для учащихся кадетского класса Следственного комитета Российской Федерации средней школы № 304 г. Санкт-Петербурга в Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Гостям подробно рассказали о деятельности транспортной полиции, особенностях службы, структуре и истории Управления.
Главным сюрпризом встречи стало появление служебно-разыскной собаки по кличке Федор. Кинологи рассказали о своих питомцах, их повадках, видах дрессировки и, конечно, о достижениях в служебной деятельности. Кроме того, инструкторы-кинологи продемонстрировали возможности применения своего четвероногого помощника по поиску взрывчатых и наркотических средств.
Наибольший интерес у кадетов вызвал рассказ о работе эксперта-криминалиста и специфике его деятельности. Подросткам продемонстрировали содержимое чемодана, с которым криминалисты выезжают на место происшествия, показали, как происходит снятие отпечатков пальцев, а также поиск невидимых человеческому глазу улик.
Сотрудники правового отдела и подразделения по делам несовершеннолетних Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу рассказали юным гражданам о видах юридической ответственности за повреждение и уничтожение чужого имущества, в частности на объектах транспорта, а также провели профилактическую беседу о правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры.
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