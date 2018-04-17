В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу проведен день открытых дверей для кадетов

Гостям подробно рассказали о деятельности транспортной полиции, особенностях службы, структуре и истории Управления.

Главным сюрпризом встречи стало появление служебно-разыскной собаки по кличке Федор. Кинологи рассказали о своих питомцах, их повадках, видах дрессировки и, конечно, о достижениях в служебной деятельности. Кроме того, инструкторы-кинологи продемонстрировали возможности применения своего четвероногого помощника по поиску взрывчатых и наркотических средств.

Наибольший интерес у кадетов вызвал рассказ о работе эксперта-криминалиста и специфике его деятельности. Подросткам продемонстрировали содержимое чемодана, с которым криминалисты выезжают на место происшествия, показали, как происходит снятие отпечатков пальцев, а также поиск невидимых человеческому глазу улик.

Сотрудники правового отдела и подразделения по делам несовершеннолетних Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу рассказали юным гражданам о видах юридической ответственности за повреждение и уничтожение чужого имущества, в частности на объектах транспорта, а также провели профилактическую беседу о правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры.