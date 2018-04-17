Жители Химок самостоятельно спасают дома от затопления

Жители поселка Фирсановка в Химках попали в водяную ловушку — воды уже по колено, участки затопило, в домах лужи и пахнет сыростью. Местные жители считают, что виной всему новая эстакада. При ее возведении якобы нарушили систему водоотведения.

Уже неделю в доме семьи Лариных не переставая работает насос.

Наконец-то небольшая победа — вода начала отступать. Каждую весну Дарья со своим мужем и детьми вынуждены скитаться по родственникам и съемным квартирам. В собственном доме жить попросту невозможно — он больше напоминает терпящую бедствие подводную лодку

У нас затопило весь дом. У нас мокрые полы, мы не можем зайти в помещение, потому что полы водой затоплены. Вся мебель, все, что есть, все испорчено — и стиральная машинка, и мебель, и бытовая техника. Все намокло, все проржавело. Полы полностью прогнили

— Дарья Ларина, местная жительница.

На улице не то что промокнуть, утонуть немудрено — воды по колено, а в некоторых местах и по пояс. Местные жители уверены, что во всем виноваты дорожники. Они строили эстакаду неподалеку и срубили лес, который защищал от подтоплений. Они и ливневку проложили с нарушениями. С таким количеством воды она не справляется.

В прошлом году на помощь пришли спасатели — помогали откачивать воду. В этот раз подсобили местные власти, выделили специальное оборудование — помпы. Правда, мощностью они слабоваты — с таким наводнением не справляются.

Будем обращаться в наш химкинский водоканал, там помпы скоро могут освободиться, потому что у них тоже ситуация серьезная, все помпы задействованы на подтоплениях. Я думаю, в течение

двух-трех

дней мы этот вопрос решим

Однако местная администрация не спешит винить во всех бедах дорожников. Уверяют, что они все сделали правильно и ливневку провели как надо. А в потопе виновата низина, в которой и стоит дом. К следующей весне власти попробуют провести дополнительную систему водоотведения, чтобы решить водный вопрос раз и навсегда.

Пока же местным жителям приходится спасать участки и дома собственноручно. Самые большие финансовые затраты придется понести многодетной семье Лариных. Как только вода с участка уйдет, им нужно восстанавливать полы, закупать новую бытовую технику и ставить новый забор. Пока что компенсировать убытки им никто не собирается.