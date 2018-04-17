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Жители Химок самостоятельно спасают дома от затопления
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Жители Химок самостоятельно спасают дома от затопления 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жители поселка Фирсановка в Химках попали в водяную ловушку — воды уже по колено, участки затопило, в домах лужи и пахнет сыростью. Местные жители считают, что виной всему новая эстакада. При ее возведении якобы нарушили систему водоотведения.
Уже неделю в доме семьи Лариных не переставая работает насос.
Наконец-то  небольшая победа — вода начала отступать. Каждую весну Дарья со своим мужем и детьми вынуждены скитаться по родственникам и съемным квартирам. В собственном доме жить попросту невозможно — он больше напоминает терпящую бедствие подводную лодку
У нас затопило весь дом. У нас мокрые полы, мы не можем зайти в помещение, потому что полы водой затоплены. Вся мебель, все, что есть, все испорчено — и стиральная машинка, и мебель, и бытовая техника. Все намокло, все проржавело. Полы полностью прогнили
— Дарья Ларина, местная жительница.
На улице не то что промокнуть, утонуть немудрено — воды по колено, а в некоторых местах и по пояс. Местные жители уверены, что во всем виноваты дорожники. Они строили эстакаду неподалеку и срубили лес, который защищал от подтоплений. Они и ливневку проложили с нарушениями. С таким количеством воды она не справляется.
В прошлом году на помощь пришли спасатели — помогали откачивать воду. В этот раз подсобили местные власти, выделили специальное оборудование — помпы. Правда, мощностью они слабоваты — с таким наводнением не справляются.
Будем обращаться в наш химкинский водоканал, там помпы скоро могут освободиться, потому что у них тоже ситуация серьезная, все помпы задействованы на подтоплениях. Я думаю, в течение
двух-трех
дней мы этот вопрос решим
Елена Никитина, начальник территориального отдела Фирсановки.
Однако местная администрация не спешит винить во всех бедах дорожников. Уверяют, что они все сделали правильно и ливневку провели как надо. А в потопе виновата низина, в которой и стоит дом. К следующей весне власти попробуют провести дополнительную систему водоотведения, чтобы решить водный вопрос раз и навсегда.
Пока же местным жителям приходится спасать участки и дома собственноручно. Самые большие финансовые затраты придется понести многодетной семье Лариных. Как только вода с участка уйдет, им нужно восстанавливать полы, закупать новую бытовую технику и ставить новый забор. Пока что компенсировать убытки им никто не собирается.
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