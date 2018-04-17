Контроль за работой подрядчиков ужесточит Фонд капремонта 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С апреля в условия конкурсной документации внесен пункт об обязательном страховании по возмещению ущерба, возникшего в ходе проведения работ по вине подрядчика, а также страхование рисков гражданской ответственности перед третьими лицами на период гарантийного срока. В течение пяти лет подрядчики обязаны устранять возникающие проблемы на своих объектах.
Страхование, с одной стороны повысит ответственность подрядчиков за качество работы, а с другой — защитит жителей ремонтирующихся домов на случай чрезвычайных происшествий, проливов и аварий в ходе ремонта. Возместить ущерб жителям в этом случае будет намного проще и быстрее.
«Сегодня перед нами стоит задача выстроить более эффективную систему контроля за подрядными структурами и при этом защитить интересы нижегородцев. В ближайшее время мы внесем еще ряд изменений в конкурсную документацию», — отметил и.о. генерального директора фонда капитального ремонта Нижегородской области Геннадий Дурдаев.