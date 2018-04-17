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Долг медучреждений Мурманской области по хозрасчетам составляет 1,5 млрд рублей
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Долг медучреждений Мурманской области по хозрасчетам составляет 1,5 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Хозяйственные долги, в том числе по коммунальным услугам, медицинских учреждений Мурманской области составляют 1,5 млрд рублей. Об этом во вторник в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сообщила заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.
С 16 по 18 апреля в верхней палате Федерального собрания Российской Федерации проходят дни Мурманской области.
"Медицинские учреждения, как хозяйствующие субъекты производят выплаты за коммунальные услуги, за лекарственные препараты и так далее. За это все по договорам нужно платить. На сегодняшний день такая задолженность составляет 1,5 млрд рублей. Мы работаем над решением проблемы — графики реструктуризации задолженности по медучреждениям уже составлены", — сказала Погребняк.
Она отметила, что эта ситуация не угрожает лечению пациентов и рабочим местам сотрудников. «Для пациентов риска нет, мы оптимизируем расходные части по учреждениям, в частности переходим на энергоэффективные технологии. Есть план по оптимизации медучреждений, но она коснется только организационных форм. Никакое учреждение, как объект, закрыто не будет», — сказала Погребняк.
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