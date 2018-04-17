Верховный суд запретил родственникам осужденных прикидываться защитниками 

Хитроумную лазейку, которой пользуются родственники осужденных для бесконечных свиданий с ними в тюрьме, вскрыл Верховный суд. Высшие судьи запретили жёнам и матерям арестантов приезжать в колонии под видом юристов.
Как стало известно «КВ», ВС рассмотрел жалобу жительницы Белгородской области. Женщина сетовала на несправедливых начальников колонии, в которой отбывает уголовное наказание её сын. Еще во время следствия дама была допущена к делу в качестве защитника наряду с профессиональным адвокатом. Когда же состоялся обвинительный приговор, женщина не растерялась и нашла способ почаще ездить к сыну — в качестве защитника. Такой вид свиданий сулил ей массу преимуществ. Во-первых, их количество законом не ограничено. Тогда как с родными осужденному положено не более трех длительных встреч в зависимости от режима, в котором он отбывает срок. Во-вторых, тюремщики не имеют права прослушивать разговоры арестанта с защитником. По такой схеме находчивая дама постоянно навещала сына в течение нескольких лет. Однако потом работники колонии заподозрили неладное. По их наблюдениям, с материалами дела «защитница» не работала, никаких жалоб и ходатайств не составляла. В результате тюремная администрация отказалась впредь пускать женщину в колонию как юридического поверенного и разъяснила ей правила свиданий для родственников. Взбешенная родительница отправилась по судам обжаловать это решение. Суд первой инстанции встал на её сторону. Апелляцию же выиграли представители ФСИН. Служители Фемиды отметили, что у матери нет высшего юридического образования и необходимой квалификации, а значит и качественно защищать осужденного она не может. Ну а Верховный суд окончательно разбил хитрую схему. В своем определении высшие судьи отметили, что главным итогом защиты по уголовному делу должны были стать какие-то бумаги: жалобы, ходатайства или обращения в вышестоящие инстанции. В данном случае истица утверждала, что они с сыном на каждом свидании в поте лица трудились над разработкой линии дальнейшей защиты. Но доказать это не смогла. В итоге ВС отметил, что подобные свидания защитой не являются. А осужденные и их родственники, пользующиеся лазейкой в законе, просто злоупотребляют своими правами. Источник