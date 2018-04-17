Верховный суд запретил родственникам осужденных прикидываться защитниками

Хитроумную лазейку, которой пользуются родственники осужденных для бесконечных свиданий с ними в тюрьме, вскрыл Верховный суд. Высшие судьи запретили жёнам и матерям арестантов приезжать в колонии под видом юристов.