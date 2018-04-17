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Как взять животное из приюта
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Как взять животное из приюта 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин взял из приюта брошенную дворняжку Джоуи. Если вы хотите последовать примеру главы города, рассказываем, как отыскать друга в приюте для бездомных животных.
Найти и выбрать
Приютов для бездомных животных сейчас множество, и у большинства из них есть странички в интернете.
— Мы стараемся регулярно обновлять базы данных, — рассказывает кинолог и учредитель одного из благотворительных фондов, помогающих бездомным животным, Анна Соколовская. — Иногда человеку достаточно посмотреть на фото на сайте и решить — эта кошка ждет именно меня.
Подружиться
Обязательно нужно пообщаться с выбранной собакой или кошкой, расспросить у сотрудников приюта об особенностях ее поведения, содержания и здоровья.
— Неуверенность может навредить, сотрудники приюта могут отказать, если решат, что вы не готовы взять собаку и не хотите учиться обращению с ней, — говорит Соколовская.
Оформить документы
Необходимо заключить договор, в котором перечислены обязанности хозяина. В нем же необходимо подробно записать все данные о новом друге: все животные в городских приютах чипированы, стерилизованы, обработаны от паразитов и привиты.
СОВЕТЫ
— приобретите средство от блох и клещей и зоошампунь
— для собаки дома необходимо подготовить две миски (для еды и воды), ошейник, на адреснике которого будут указаны имя животного и ваш номер телефона. Не забудьте поводок или шлейку, намордник, несколько игрушек, а также впитывающие пеленки — приютские собаки не всегда бывают приучены к выгулу
— кошке тоже необходимо купить пару мисок, а также просторную переноску, лоток с наполнителем и когтеточку
— изучите ближайшие к вашему дому ветеринарные клиники, чтобы знать, куда обращаться, если животному понадобится помощь.
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