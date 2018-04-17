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В Сызрани обнаружили гостиничный комплекс, завышающий цены на размещение в период ЧМ
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В Сызрани обнаружили гостиничный комплекс, завышающий цены на размещение в период ЧМ 

Волга Ньюс 2 часа назад
Речь идет о гостиничном комплексе САSCADE категории «четыре звезды», который находится в Сызрани.
Так, при бронировании в период проведения ЧМ стоимость двухместного номера с одной кроватью (первой категории) на дату 14 июля составила 12,4 тыс. руб.. Стоимость двухместного номера с двумя отдельными кроватями (первой категории) на ту же дату составила 12,8 тыс. руб..
Больше всего — 18,5 тыс. руб., просят за улучшенный семейный номер с гидромассажной ванной и душем. При этом для всех вышеуказанных номеров максимальная цена, установленная Законодательством РФ, составляет 10750 руб.
Как сообщают в Роспотребнадзоре, законный представитель приглашен на составление протокола об административном правонарушении.
По информации департамента туризма Самарской области, в регионе зарегистрировано 532 субъекта предпринимательской деятельности, оказывающих услуги по временному размещению. Из них по состоянию на август 2017 г. 178 не имели свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения. По состоянию на 2 апреля 2018 г. 62 субъекта не осуществляют деятельность по оказанию гостиничных услуг, 41 субъект (базы отдыха, детские лагеря) осуществляет деятельность тольков летний период и в настоящее время провести проверки невозможно, 27 субъектов получили свидетельства о присвоении категории.
В отношении 26 субъектов, не имеющих свидетельства о присвоении категории, проводят внеплановые проверки.
По фактам выявленных противоправных действий возбуждено 236 дел об административных правонарушениях, на сегодняшний период вынесено 210 постановлений. Сумма наложенных административных штрафов составила 30,5 тыс. руб.
Управлениями подано 29 исковых заявлений в судебные органы в защиту неопределенного круга потребителей, в настоящее время дела готовятся к рассмотрению.
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