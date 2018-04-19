Минкоммерции КНР: Китай готов к любым негативным эффектам от торговых споров с США

ПЕКИН, 19 апреля. / ТАСС /. Китайские власти готовы к любым негативным эффектам, которые могут последовать в результате усиливающихся торговых трений с США . Об этом заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Китай будет пристально следить за развитием событий и своевременно предпринимать необходимые меры для защиты законных прав национальных предприятий, — отметил он. — Действия Вашингтона вызвали на рынке волну беспокойства по поводу торговых и инвестиционных отношений, поддерживаемых [странами] с США".

По словам официального представителя, китайско-американские торговые трения в итоге отрицательно отразятся на самих же американцах. «Мы надеемся, что Соединенные Штаты перестанут вынашивать только им самим понятные „умные“ планы, в противном случае им придется пожинать плоды собственных ошибок», — резюмировал Гао Фэн.