В Дагестане построят дилерский центр «КамАЗа»Земельный участок для строительства дилерского центра «КамАЗа» (для обслуживания и ремонта грузовых автомобилей) выделят в Дагестане, сообщает министерство экономики и территориального развития республики.
«Замминистра экономики и территориального развития Дагестана Муслим Меджидов провел совещание с представителями Минпромэнерго региона, администраций Махачкалы и Каспийска, Карабудахкентского и Кумторкалинского районов по вопросу выделения земельного участка для строительства и открытия дилерского центра ПАО «Камаз»», — передает ТАСС слова пресс-службы ведомства.
Открытие дилерского центра создаст для республики инвестиционные возможности и дополнительные рабочие места.
Сообщается, что для реализации этой идеи компания «КамАЗ» выделит республике 800 млн рублей субсидий, а также дополнительные 2,5 млрд рублей «КамАЗ-лизинг» готов инвестировать в Корпорацию развития Дагестана.
Фото: carnewsweek.ru