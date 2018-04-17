В Дагестане построят дилерский центр «КамАЗа»

Дагестане построят дилерский центр «КамАЗа»Земельный участок для строительства дилерского центра «КамАЗа» (для обслуживания и ремонта грузовых автомобилей) выделят в Дагестане, сообщает министерство экономики и территориального развития республики.

Открытие дилерского центра создаст для республики инвестиционные возможности и дополнительные рабочие места.

Сообщается, что для реализации этой идеи компания «КамАЗ» выделит республике 800 млн рублей субсидий, а также дополнительные 2,5 млрд рублей «КамАЗ-лизинг» готов инвестировать в Корпорацию развития Дагестана.

Фото: carnewsweek.ru