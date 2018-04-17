На родине Натальи Гончаровой под Тамбовом пройдет праздник первых цветов весны

"Праздник первоцвета, первых цветов весны, впервые пройдет 22 апреля в старинном графском парке усадьбы Загряжских-Строгановых, который занимает 5 га в центре села Знаменка. Этот парк является памятником природы, его полностью покрывают первые синие цветы пролески сибирской, и мы ожидаем, что эту красоту увидят более 3 тыс. гостей", — сказала Серебрякова.

По ее словам, в усадьбе Загряжских 27 августа 1812 года родилась Наталья Гончарова, впоследствии супруга поэта Александра Пушкина. На празднике первых цветов для туристов организуют фотозоны с нарисованными персонажами сказок Пушкина, с артистами в форме гусаров, установят рояль, на котором музыканты исполнят произведения той эпохи.

Село Знаменка несколько веков назад было деревней Кариан, позднее называлось Кариан-Загряжским и Кариан-Строгановым, по имени владельцев — генерала Загряжского и графа Строганова . Усадьба возникла в начале XVIII века, когда эти земли императрица Екатерина I пожаловала генерал-поручику Артемию Загряжскому, а затем по наследству они перешли к Сергею Строганову, создателю московской школы рисования с бесплатным обучением (ныне — Строгановское художественное училище). Сейчас в здании усадьбы Загряжских— Строгановых расположен местный краеведческий музей.

"На празднике первых весенних цветов пройдут ярмарки изделий народных промыслов, в частности, знаменитой знаменской вышивки крестом, плетения из лозы и бисера, шерстяных ковров. Для детей разработаны квест-игры по мотивам сказок Пушкина, для любителей живописи — пленэры в парке, для всех гостей — угощение тортом «Первоцвет» длиной два метра и шириной почти метр", — рассказала Серебрякова.

Тамбовская область принимает около 800 тыс. туристов в год, для них разработали 44 турмаршрута. Администрация региона намерена к 2030 году увеличить число туристов до 1,5 млн человек, для этого созданы два туристско— рекреационных кластера «Рахманиновский» и «Мичуринский», разрабатываются еще два — «Моршанский» и «Тамбовский». В области насчитывается 83 коллективных средства размещения туристов на 3 тыс. мест, в том числе 54 гостиницы, из которых только четыре рассчитаны на прием более 50 человек, одна из них имеет классификацию три звезды.